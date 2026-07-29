Mumbai News: म्हाडा पुनर्विकास प्रकल्पावरील बदनामीला लगाम; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, मोठा आदेश दिला

मुंबईस्थित विकासक एस डी कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेड यांना मानहानीच्या खटल्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. कंपनी आणि त्यांच्या म्हाडा पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत कथित मानहानीकारक सोशल मीडिया पोस्ट, व्हिडिओ आणि संदेश प्रसारित करू नयेत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत..एस डी कॉर्पोरेशनने देवांग दळे, अमित कांबळे आणि विष्णू भोसले यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या १०० कोटी रुपयांच्या मानहानीच्या खटल्यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांनी २७ जुलै रोजी हा अंतरिम आदेश दिला. अंतरिम दिलासा देण्यासाठी विकासकाने प्रथमदर्शनी भक्कम बाजू मांडल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. खटल्यानुसार, शापूरजी पालोनजी समूह आणि दिलीप ठाकर समूह यांच्या संयुक्त उपक्रम असलेल्या एस डी कॉर्पोरेशनने आरोप केला आहे की, प्रतिवादींनी कांदिवली (पूर्व) येथील समतानगरमधील कंपनीच्या एकात्मिक पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सॲप आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर चुकीची, द्वेषपूर्ण आणि दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित केली..Anna Bhau Sathe Jayanti : आता शाळा, महाविद्यालयांमध्ये होणार लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या साहित्याचा गौरव; 1 ऑगस्ट 'लेखन प्रेरणा दिन' जाहीर, शासनाकडून शिक्कामोर्तब!.या पोस्टमध्ये कंपनी आणि म्हाडावर भ्रष्टाचार व फसवणुकीचे आरोप करण्यात आले होते. तसेच नागरिकांना 'सरोवा' (Sarova) प्रकल्पावर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. कंपनीचा दावा आहे की, या पोस्टद्वारे त्यांच्या प्रतिमेला आणि व्यवसायाला जाणीवपूर्वक धक्का पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. स्वतःला भाजप पदाधिकारी म्हणवून घेणारे देवांग दळे हे गेल्या तीन वर्षांपासून विशिष्ट हेतूने स्थानिक नागरिकांना भडकवत असल्याचाही आरोप विकासकाने केला आहे..यापूर्वी दळे यांच्यावर 'आमदार' असे स्टिकर लावलेल्या कारमधून फिरणे, स्वतःला मुख्यमंत्री यांचे स्वीय सहाय्यक (PA) असल्याचे सांगून स्थानिक फेरीवाल्यांकडून खंडणी उकळल्याचे आरोप झाले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री यांनी त्यांच्या विरोधात चौकशीचे आदेश दिल्याचेही विकासकाने न्यायालयाला सांगितले. १९ एप्रिल रोजी अक्षय तृतीयेच्या दिवशी, विकासक संभाव्य ग्राहकांच्या भेटीची अपेक्षा करत असताना, पोलिसांची परवानगी नाकारण्यात आलेली असतानाही देवांग दळे यांनी सुमारे १५० जणांचा जमाव गोळा करून प्रकल्प परिसरात मोर्चा काढल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. .तसेच, कंपनीविरोधात खोटे आणि दिशाभूल करणारे आरोप करून विक्री प्रक्रियेत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केल्याचेही विकासकाने म्हटले आहे. विकासकाने सादर केलेल्या माहितीनुसार, या पुनर्विकास प्रकल्पात ५५ एकर क्षेत्रातील म्हाडा वसाहतीतील ७४ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या १६६ इमारतींचा समावेश आहे. येथे सुमारे २,९०० भाडेकरू असून, त्यापैकी २,००० हून अधिक रहिवाशांचे पुनर्वसन विकासकाने आधीच पूर्ण केले आहे..विकासकाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील चेतन कपाडिया यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, १३ मे २०२६ रोजी Cease-and-Desist Notice बजावूनही देवांग दळे यांनी कथित मानहानीकारक मजकूर प्रसिद्ध करणे आणि प्रसारित करणे सुरूच ठेवले. ही नोटीस त्यांच्या वैयक्तिक नावे देण्यात आली असतानाही त्यांनी भाजपच्या लेटरहेडवर उत्तर दिल्याचा आरोपही करण्यात आला. विकासकाने नुकसानभरपाईसह अशा प्रकारचा मजकूर भविष्यात प्रसिद्ध करण्यास कायमस्वरूपी मनाई करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे..दुसरीकडे, देवांग दळे यांच्या वकिलांनी याचिकेला विरोध करत, "सत्य हे मानहानीच्या आरोपाविरुद्ध संपूर्ण बचाव आहे, असा युक्तिवाद केला. संबंधित विधाने ही ११ गृहनिर्माण संस्थांच्या तक्रारींवर आधारित असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र, न्यायालयाने विचारणा केल्यानंतर बचाव पक्षाने मान्य केले की, देवांग दळे हे या पुनर्विकास प्रकल्पातील सदस्य, खरेदीदार किंवा संभाव्य खरेदीदार नव्हते. पोस्टमध्ये वापरण्यात आलेले 'भ्रष्ट', 'फसवणूक' आणि 'स्कॅम' यांसारखे शब्द प्रथमदर्शनी मानहानीकारक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. .Tarapur MIDC: तारापूर एमआयडीसीत भीषण स्फोट; आर-२२ गॅस सिलिंडर फुटून एका कामगाराचा मृत्यू, एक गंभीर.अशा पोस्टमुळे विकासकाच्या व्यावसायिक संबंधांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने प्रतिवादींना कंपनीविरोधात सोशल मीडियावर मानहानीकारक मजकूर प्रसिद्ध करण्यास, पुनर्विकासाच्या कामात अडथळे निर्माण करण्यास तसेच प्रकल्पस्थळी आंदोलन करण्यास अंतरिम मनाई केली. विकासकाने या आदेशाचे स्वागत करत, हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक असल्याचे म्हटले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते, कथित समाजसेवक किंवा राजकीय व्यक्तींकडून बांधकाम प्रकल्पांमध्ये अडथळे निर्माण करण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी हा आदेश प्रभावी ठरेल, असा विश्वास कंपनीने व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.