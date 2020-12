ग्रामपंचायत निवडणूकीवर 14 गावांचा बहिष्कार, शेवटच्या दिवशीही उमेदवारी अर्ज नाही

डोंबिवली ः ग्रामपंचायत माध्यमातून गावांचा विकास होत नसल्याने त्या चौदा गावांना पुन्हा नवी मुंबई महापालिकेत समावेश मिळावा यासाठी सर्व पक्षिय विकास समिती गेली तेरा वर्षे लढा देत आहे. सलग तिसऱ्यांदा ग्रामपंचायत निवडणुकीवर बहिष्कार समितीने टाकला. बुधवारी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस असताना या गावांतून कोणीही उमेदवारी अर्ज दाखल केला नाही. मुंबई, ठाणे परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा शिवसेनेतील एक गट निवडणुक लढवू इच्छित होता. परंतु, त्यांचाही विरोध हानून पाडीत त्यांना अखेर समाजाच्या बाजूने उभे करण्यास सर्व पक्षीय विकास समिती यशस्वी झाली. बुधवारी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस होता. त्यातच सायंकाळी 5.30 पर्यंत वेळ वाढविण्यात आल्याने सर्व पक्षीय विकास समितीचे कार्यकर्ते निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयाबाहेर सकाळपासून पहारा देऊन होते. बुधवारी चौदा गावांतील एकाही उमेदवाराने उमेदवारी अर्ज दाखल न केल्याने बहिष्काराची हॅटट्रीक साधली गेली.

दहिसर पिंपरी, नागांव, वाकळण, नारिवली या पाच ग्रामपंचायतीतून एकाही उमेदवाराने उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला नाही असे ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक कार्यालय, शाखा अभियंता, प्रमोद जुमले यांनी सांगितले. बहिष्कार यशस्वी झाला असून आता आम्ही राज्य सरकारकडे ही गावे पुन्हा नवी मुंबई महापालिकेत समाविष्ट करावी यासाठी पाठपुरावा करणार आहोत. बहिष्काराला सर्व पक्षीयांनी पाठिंबा दिल्याने आमच्या लढ्याला यश आले आहे.

- लक्ष्मण पाटील,

अध्यक्ष, सर्व पक्षीय विकास समिती चौदा गाव Boycott of 14 villages in Gram Panchayat elections no nomination papers even on the last day in thane district

