बाईक ॲम्ब्युलन्स सेवेला ब्रेक

मोखाडा ः सरकारने मोठा गाजावाजा करत खेड्यापाड्यातील अतिदुर्गम भागात चारचाकी रुग्णवाहिका पोहोचत नाही, अशा ठिकाणी बाईक ॲम्ब्युलन्स सेवा गेल्या वर्षीच सुरू केली होती; मात्र डॉक्‍टरना गेल्या पाच महिन्यांचा पगार दिला नसल्यामुळे बाईक ॲम्ब्युलन्स डॉक्‍टरनी संप पुकराला असून तीन डॉक्‍टरांनी नोकरी सोडली; तर दोन संपावर गेले असल्यामुळे ही सेवाच बंद पडली आहे. परिणामी, ऐन पावसाळ्यात आदिवासी रुग्णांचे मोठे हाल होत आहेत. विदेशातील रुग्णसेवेप्रमाणे रस्त्यातील अथवा अतिदुर्गम भागातील रुग्णाला तातडीने सेवा मिळावी म्हणून माजी आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी बाईक ॲम्ब्युलन्स सेवा राज्यातील विविध भागांत सुरू केली. पालघर जिल्ह्यातही मोठा गाजावाजा करत माजी आरोग्य मंत्र्यांच्या हस्ते याचे उद्‌घाटन झाले. जिल्ह्यातील मासवन, मलवाडा, तलवाडा, नांदगाव आणि गंजाड या पाच ठिकाणी तत्काळ उपचार मिळावेत, म्हणून बाईक ॲम्ब्युलन्स सेवा सुरू केली होती. या सुविधेमुळे दऱ्या-खोऱ्यातील रुग्णांना याचा फायदा होत होता, ही सेवा येथे वरदान ठरली; मात्र नियमित पगार मिळत नसल्यामुळे डॉक्‍टर संपावर गेले असून काही डॉक्‍टरांनी राजीनामा देत सेवाच सोडली आहे. डॉक्‍टरनी बाईक ॲम्ब्युलन्स सेवा सोडण्याबाबत अनेक वेगवेगळी कारणे आहेत. या डॉक्‍टरांना प्रशिक्षण देण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांनी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सेवा सोडली असावी. तसेच या सर्व बाबींचा कारभार १०८ ची सेवा देणारे जिल्हा समन्वयक पाहतात. आम्ही निधी उपलब्ध करून देतो.

डॉ. दयानंद सूर्यवंशी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी

Web Title: Brake to bike ambulance service The doctors quit their service due to salary hikes in Palghar