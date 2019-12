वर-वधूला चक्क कांद्यांचा आहेर 

भिवंडी : राज्यासह देशभरात कांद्यांचे भाव वाढले असल्याने कांद्याच्या वाढत्या दरवाढीचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. विशेष म्हणजे कांद्यांचा भाव वाढला असला तरी प्रत्यक्ष कांदा पिकविणारा शेतकरी मात्र आर्थिक फायद्यापासून आजही वंचीत असल्याने या कांद्यांच्या भाव वाढीबद्दल विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अशातच भिवंडीतील एका लग्नसमारंभात वधुु-वरांना आहेर म्हणून चक्क दोन किलो कांदे देण्यात आल्याची दिल्याची घटना समोर आली आहे. भिवंडी शहरातील धामणकर नाका येथे राहणारे अशोक गुप्ता यांच्या मुलाच्या लग्नाच्या स्वागत समारंभात बबलू गुप्ता या त्यांच्या पाहुण्याने आहेर म्हणून चक्क दोन किलो कांदे दिल्याने या आगळ्यावेगळ्या आहेराने काही काळ समारंभात एकच हाश्‍या पिकला होता. तर या अनोख्या आहेराचा व्हिडीओ देखील समाजमाध्यमांमध्ये पसरला आहे.

web title : The bride and groom got onions as gift

