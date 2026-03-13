मुंबई

Palghar Crime : पालघर हादरले! मजुराला झाडाला उलटे टांगून जखमांवर चोळले तिखट, विटभट्टी मालकावर गुन्हा दाखल

माणुसकीला काळीमा फासणारा धक्कादायक प्रकार; वीट भट्टीवर काम करणाऱ्या मजुराचे अपहरण करून त्याला झाडाला उलटे टांगून जखमांवर तिखट मसाला चोळला.
palghar crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- निखिल मेस्त्री

पालघर - वीट भट्टीवर काम करणाऱ्या एका 25 वर्षीय कातकरी आदिवासी मजुराचे अपहरण करून त्याला झाडाला उलटे टांगून जखमांवर तिखट मसाला चोळण्याचा माणुसकीला काळीमा फासणारा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पालघरच्या एका मजुरासोबत ही घटना घडली आहे.

crime
worker
Beating
torture
palghar
bhiwandi

