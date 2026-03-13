Palghar Crime : पालघर हादरले! मजुराला झाडाला उलटे टांगून जखमांवर चोळले तिखट, विटभट्टी मालकावर गुन्हा दाखल

- निखिल मेस्त्रीपालघर - वीट भट्टीवर काम करणाऱ्या एका 25 वर्षीय कातकरी आदिवासी मजुराचे अपहरण करून त्याला झाडाला उलटे टांगून जखमांवर तिखट मसाला चोळण्याचा माणुसकीला काळीमा फासणारा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पालघरच्या एका मजुरासोबत ही घटना घडली आहे..कामाच्या उचल पैशांच्या वादातून भिवंडीतील पाये गावातील एका वीटभट्टी मालकाने हा संतापजनक प्रकार केल्याचे समोर आले असून केळवा सागरी पोलिसांनी याप्रकरणी मुख्य आरोपीसह दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.मजूर वर्गावर होणाऱ्या अशा अमानुष अत्याचारामुळे पालघर परिसरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे..फिर्यादी सुभाष शिनवार भोईर (वय २५, रा. नावझे, पालघर) याचा मोठा भाऊ मदन हा भिवंडीतील पाये येथील वीटभट्टी मालक नंदू देवलीकर याच्याकडे कामाला होता. मदनने घरखर्चासाठी मालकाकडून ५० हजार रुपये उचल घेतली होती.मात्र, मदन कामावर न आल्याने संतप्त झालेला मालक नंदू देवलीकर हा त्याचा मित्र घनश्याम याच्यासह पालघरमधील जलसार येथे पोहोचला. तेथे मदन न सापडल्याने मदन याचा लहान भाऊ सुभाष याला जबरदस्तीने गाडीत बसवून त्याचे 11 मार्चला अपहरण केले..आरोपींनी सुभाषला भिवंडीतील पाये येथील वीटभट्टीवर नेले. तेथे मदनचा पत्ता विचारत धारदार शस्त्राने सुभाषच्या मानेवर आणि कमरेवर घासल्याने त्याला जखमी केले. इतक्यावरच न थांबता, आरोपींनी सुभाषचे हात-पाय दोरीने बांधून त्याला एका आंब्याच्या झाडाला पाय वर आणि डोके खाली अशा अवस्थेत उलटे टांगले.त्यानंतर त्याच्या उघड्या जखमांवर तिखट मसाला चोळला. सुभाष मदतीसाठी ओरडत होता, मात्र मालकाच्या भीतीने कोणीही पुढे आले नाही. रात्रभर त्याला एका सिमेंटच्या खोलीत डांबून ठेवण्यात आले होते..या अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी मदन आणि त्याच्या कुटुंबाने श्रमजीवी संघटनेच्या पालघर तालुका महिला अध्यक्ष रेखा धांगडे यांच्याकडे धाव घेतली. घटनेचे गांभीर्य ओळखून रेखा धांगडे यांनी त्यांना धीर दिला.त्यानंतर संघटनेचे तालुकाध्यक्ष उल्हास पाटील, तालुका सचिव हिना वनगा, उपाध्यक्ष प्रमिला पवार, कामगार जिल्हा सचिव बबलू त्रिवेदी, कार्यालयीन सचिव शंकर वरखडे, ॲडव्होकेट राऊत सर, सक्रिय कार्यकर्ते नयन धांगडे, कविता तुंबडा, रोशन धांगडे, रुचिता सुतार आणि यांनी तत्काळ केळवा पोलीस ठाणे गाठले..बुधवारी रात्री ११ वाजल्यापासून सुरू झालेले हे थरारनाट्य गुरुवारी रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते. या सर्व पदाधिकारी नेतृत्वाखाली आणि कार्यकर्त्यांनी एकत्रित येऊन केलेल्या तीव्र संघर्षामुळे आणि केळवा पोलिसांच्या मदतीने सुभाषची ४८ तासांत सुटका करण्यात यश आले.केळवा सागरी पोलीस ठाण्यात आरोपी नंदू देवलीकर आणि घनश्याम (रा. पाये, भिवंडी) यांच्या विरोधात भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३ च्या कलम १४०(३), ११८(१), १२७(२), ३५१(२), ११५(२) आणि ३(५) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस निरीक्षक विजया किशन गोस्वामी या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत. आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी श्रमजीवी संघटनेकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.