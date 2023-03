नवी दिल्ली : राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द झाल्याप्रकरणी विधीमंडळाच्या आवारात आज विरोधकांनी तोंडाला काळ्या फिती लावून मूक आंदोलन केलं. यावेळी हातात निषेधाचे फलक घेऊन विरोधकांनी कोणतीही घोषणाबाजी न करता आंदोलन केलं. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलो यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आलं. (Budget Session 2023 Silent protest on steps of Legislative Assembly against action on Rahul Gandhi)

राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आजचा शेवटचा दिवस आहे. दरम्यान, कालच राहुल गांधी यांची खासदारकी लोकसभा सचिवालयानं रद्द केली. यापार्श्वभूमीवर विरोधकांनी तोंडाला काळी रिबीन बांधून पायऱ्यांवर आंदोलन केलं. राहुल गांधींवर झालेली कारवाई 'लोकशाहीची हत्या' असे बोर्ड घेऊन कोणतीही घोषणा न देता विरोधक मूक आंदोलन करत आहेत.