युसुफ लकडावालाला वैद्यकीय चाचण्यांसाठी रुग्णालयात दाखल करा - उच्च न्यायालय

मुंबई : आर्थर रोड मध्यवर्ती कारागृहात (Arthur Road Jail) अटकेत असलेल्या बिल्डर युसुफ लकडावालाला (Yusuf lakdawala) वैद्यकीय चाचण्यांसाठी टाटा रुग्णालयात (Tata Hospital) नेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) कारागृह प्रशासनाला शुक्रवारी दिले. ( Builder Yusuf lakdawala can go for medical test in Tata hospital says court- nss91)

लकडावाला यांच्यावर यापूर्वी कर्करोगासंबंधित उपचार सुरू होते. मात्र आता त्यांना पुन्हा त्रास होऊ लागला आहे. त्यामुळे त्यांच्या तीन चाचण्या करण्याचा सल्ला वैद्यकीय तज्ञांनी दिला आहे. लकडावाला यांनी जामीन अर्ज केला आहे. मात्र वैद्यकीय कारणांमुळे त्यांनी पुन्हा जामिनासाठी याचिका केली आहे. न्या एस एस शिंदे यांच्या खंडपीठापुढे आज यावर सुनावणी झाली. ईडीच्या वतीने एड हितेन वेणेगावकर यांनी सुचविले कि लकडावाला यांना जामीन देण्याऐवजी रुग्णालयात दाखल करावे. खंडपीठाने ही सूचना मान्य केली. लकडावाला यांच्या पत्नीने देखील याचिकेत बिजू मांडण्यासाठी अर्ज केला आहे. खंडपीठाने लकडावालांचा वैद्यकीय अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालय रजिस्ट्रारना दिले आहेत. याचिकेवर पुढील सुनावणी ता. 4 औगस्ट रोजी निश्चित केली आहे.