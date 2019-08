भिवंडीत पुन्हा एकदा इमारतीस तडे 

भिवंडी : भिवंडी शहरात मागील आठवड्यात धोकादायक अनधिकृत इमारत दुर्घटनेची घटना ताजी असतानाच शुक्रवारी (ता. 30) सायंकाळी पुन्हा एकदा गैबीनगर येथे एका 42 वर्षे जुन्या धोकादायक इमारतीस तडे गेल्याने ही इमारत रिकामी करण्यात आली. महापालिका प्रशासनाने इमारतीमध्ये राहणाऱ्या 18 भाडोत्री कुटुंबीयांना त्वरित बाहेर काढल्याने संभाव्य धोका टाळला आहे; परंतु या इमारतीमधील 18 कुटुंबीयांना संसार रस्त्यावर आणून बेघर होण्याची वेळ आली आहे. शांतीनगर भागातील गैबीनगर येथील फैजुल उलम मदरसा ट्रस्टच्या मालकीच्या मस्जिदीची सुन्नी जामा मस्जीद चाळ घर क्रमांक 792 ही तब्बल 42 वर्षे जुनी दोन मजली इमारत पालिका प्रशासनाने सप्टेंबर 2016 मध्ये धोकादायक ठरविली होती; परंतु महापालिका प्रशासनास कारवाई न करू देता स्वतः भाडोत्री यांनी इमारत तोडून देण्याचे कबूल करीत तीन वर्षे या इमारतीमध्ये ठाण मांडले होते. शुक्रवारी (ता. 30) दुपारी अचानक या इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरील स्लॅबचे प्लास्टर पडल्याने मशिदीतून ध्वनिक्षेपकावरून नागरिकांना इमारत रिकामी करण्याचे आवाहन करण्यात आले. त्यानंतर आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी दाखल होत या इमारतीमधील 18 खोल्यांमधील कुटुंबीयांना कौटुंबिक साहित्यासह बाहेर काढण्यास सांगून इमारत निर्मनुष्य केली. इमारतीचा वीजपुरवठा व नळजोडणीदेखील खंडित करण्यात आली. तीन वर्षांपासून कारवाई प्रस्तावित!

भयग्रस्त कुटुंबीयांना आपले गरजेचे साहित्य हलविले असून त्यामुळे तब्बल 18 कुटुंबे बेघर झाली आहेत. तीन वर्षांपासून इमारतीचा ट्रस्टी व भाडोत्री यांच्यात जागेचा ताबा सोडण्यावरून वाद सुरू असून इमारत पाडल्यानंतर नवी इमारत उभी करून निवासस्थान परत मिळेल का, या विवंचनेत नागरिक आहेत. तब्बल 42 वर्षे या इमारतीमध्ये राहिल्यानंतर अचानक जायचे कोठे, असा सवाल या इमारतीमधील वयोवृद्ध महिलेने विचारला आहे. दरम्यान या इमारतीवर तीन वर्षांपासून कारवाई प्रस्तावित असून त्याबाबत इमारतमालकांवर गुन्हादेखील दाखल झालेला आहे.

