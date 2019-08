बेशिस्त वाहनचालकांवर कारवाईचा बडगा

पनवेल : बेशिस्त वाहनचालकांवर लगाम बसवण्यासाठी पनवेल वाहतूक विभागाने सोमवारी घेतलेल्या विशेष मोहिमेत दुचाकी, चारचाकी तसेच तीनचाकी अशा एकूण ८६० वाहनचालकांविरोधात कारवाई करण्यात आली असून ६५ हजार ४०० रुपयाचा दंड वसूल करण्यात आला. बेशिस्तपणे वाहन चालवणे, नो पार्किंगमध्ये वाहने उभी करणे, वाहतुकीचे नियम न पाळणे, कागदपत्रे सोबत न सांभाळणे यांसारखे प्रकार वाहनचालकांकडून अनेकदा केले जातात. असे प्रकार करणाऱ्यांविरोधात वाहतूक विभागाकडून कारवाई केली जाते; मात्र त्या नंतरही अशा प्रकारात कमी येत नसल्याने होणाऱ्या अपघातांच्या तक्रारी वाढत आहेत. वाहतूक विभागाने याची गंभीर दखल घेतली असून कारवाईकरिता विशेष मोहीम आखली असून सोमवारी शहरातील विविध भागात कारवाई करण्यात आली. वाहतूक विभागाला प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची दखल घेत ही कारवाई सुरू करण्यात आली असून, सातत्याने अशा प्रकारची कारवाई सुरू राहणार आहे.

- अभिजीत मोहिते, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, वाहतूक विभाग

