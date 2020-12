नव्या वर्षात भायखळा स्थानक नव्या रूपात; प्रजासत्ताक दिनी पहिल्या टप्प्यातील काम पूर्ण होणार

मुंबई : देशातील सर्वाधिक जुन्या स्थानकांपैकी एक असलेल्या भायखळा स्थानकाचे रूप पालटण्यात काम सुरु आहे. हे स्थानक हेरिटेज ग्रेड वनमध्ये येते. या स्थानकाला त्याचे 1857 सालचे रूप दिले जात आहे. स्थानकातील नक्षी, दरवाजे, खिडक्या, छत, भिंती यांचा कायापालट करण्यात येत आहे. नव्या वर्षात प्रजासत्ताक दिनी पहिल्या टप्प्यातील काम पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील कामाला सुरुवात केली जाणार आहे. सध्या स्थानकातील फलाट क्रमांक एकवर दुरुस्ती करण्यात आली आहे. स्थानक प्रबंधक, आरपीएफ यांच्या कार्यालयाचे काम पूर्ण होत आहे. दरवाजे आणि भिंतींना नवीन झळाळी देण्यात आली आहे. 1857 सालापासून उभ्या असलेल्या भिंतींना पॉलीश करून चमकविण्यात आल्या आहेत. मुंबई परिसरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा भायखळा स्थानकाच्या पश्चिमेकडे २६ कमानी आहेत. या कमानींवर फुलांवर नक्षीकाम केलेले आहे. हे नक्षीकाम पुन्हा जिवंत केले जाणार आहे. भायखळा स्थानकातील बाहेरील भागातील भिंती स्वच्छ करण्यात आल्या आहेत. तर, छतावरील कौले काढण्यात आली आहे. या ठिकाणी भायखळा स्थानकाला साजेशी कौले लावण्यात येणार आहेत. जुन्या तिकीट घराच्या आतील भागातील काम सुरू आहे. मुंबई हेरिटेज कमिटी, आय लव्ह यू मुंबई, आभा लांबा असोसिएशन यांच्यावतीने भायखळा स्थानकाला जुने रूप देण्याचे काम सुरू आहे. २६ जानेवारी २०२१ रोजी पहिल्या टप्प्यातील काम पूर्ण होणार आहे. नुकताच मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांसह या स्थानकाला भेट देऊन कामाची पाहणी केली.

- शायना एन सी,

विश्वस्त, आय लव्ह यू मुंबई देशातील सर्वाधिक जुन्या स्थानकांपैकी एक भायखळा स्थानक आहे. १८५३ साली या स्थानकाची बांधणी लाकडाचा वापर करून केली. त्यानंतर १८५७ साली पुन्हा नव्याने बांधकाम केले. आताचे बांधकाम हे १८५७ सालचे बांधकाम आहे.

