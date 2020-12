मध्य रेल्वेवर पायाभूत कामासाठी काही लोकल रद्द; टिटवाळा येथील पादचारी पुलाच्या कामासाठी पॉवर ब्लॉक

मुंबई : मध्य रेल्वे मार्गावरील टिटवाळा येथील पादचारी पुलाचे गर्डर बसविण्यासाठी शनिवारी रात्रकालीन ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. परिणामी, कसारा आणि सीएसएमटी दिशेकडील लोकलच्या वेळापत्रकात बदल होऊन काही लोकल रद्द केल्या जातील. टिटवाळा स्थानकातील पादचारी पुलावर क्रेनच्या सहाय्याने 4 गर्डर बसविण्यात येणार आहेत. परिणामी, शनिवारी रात्री 11.25 ते पहाटे 2.25 पर्यंत खडवली -आंबिवली अप रेल्वे मार्गावर, टिटवाळा येथील रिव्हर्सल रेल्वे मार्गावर ब्लॉक असेल. सीएसएमटी दिशेकडे जाणारी शेवटची लोकल आसनगाव येथून रात्री 10.10 वाजता सुटेल. सीएसएमटी करिता कल्याण येथून रात्री 10.06 वाजता सुटणारी लोकल ठाण्यापर्यंत चालविण्यात येईल. 19 डिसेंबर रोजी रद्द केलेल्या कसारा दिशेकडील लोकल छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून सायंकाळी 8.56 वाजता सुटणारी आसनगाव लोकल. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून रात्री 9.20 , रात्री 10.00 ,

रात्री 10.51 , रात्री 11.20 आणि रात्री 11.44 वाजता सुटणाऱ्या टिटवाळा लोकल. 19 डिसेंबर रोजी रद्द केलेल्या सीएसएमटी दिशेकडील लोकल सीएसएमटी करिता टिटवाळा येथून रात्री 7.47 वाजता, रात्री 8.21 ,

रात्री 9.00 वाजता आणि रात्री 10.06 वाजता सुटणाऱ्या लोकल. ठाण्याकरिता टिटवाळा येथून रात्री 11.14 वाजता सुटणारी लोकल. ठाण्याकरिता आसनगाव येथून रात्री 11.08 वाजता सुटणारी लोकल.

