Captain Smit Machhar: ‘कॅप्टन स्मित, धन्यवाद!’; इस्रायलकडून मुंबईत होर्डिंग्जद्वारे भारतीय वैमानिकाला सलाम

मुंबई : फ्लायदुबईच्या विमानातील आपत्कालीन परिस्थितीत प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी धाडसी भूमिका बजावणारे भारतीय कॅप्टन स्मित मच्छार यांचे इस्रायलने आभार मानले आहेत. त्यांच्या शौर्याचा सन्मान करण्यासाठी मुंबईतील प्रमुख मार्गांवर इस्रायलच्या वाणिज्यदूतावासाकडून होर्डिंग्ज लावण्यात आली आहेत.वॉर्डन रोड आणि नेपियन सी रोड जंक्शन, वांद्रे पूर्व येथील वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेवरील प्रबोधनकार ठाकरे फ्लायओव्हरजवळ, बीकेसी-सायन कनेक्टर, अंधेरी-जोगेश्वरी फ्लायओव्हर तसेच माहिमजवळील तुळशी पाइपलाइन रोड अशा प्रमुख ठिकाणी ही होर्डिंग्ज लावण्यात आली आहेत..या होर्डिंग्जवर, “कॅप्टन स्मित, इस्रायली नागरिकांचे प्राण वाचवल्याबद्दल धन्यवाद! आपण लवकर बरे व्हावे, ही शुभेच्छा,” असा संदेश देण्यात आला आहे.‘कॅप्टन स्मित यांचे इस्रायल आणि नागरिक आभारी’वांद्रे येथील वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेवर होर्डिंग्ज लावताना उपस्थित असलेले मुंबईतील इस्रायलचे वाणिज्यदूत जनरल यानिव रेवाच यांनी कॅप्टन मच्छार यांच्या धाडसाचे कौतुक केले.त्यांनी सांगितले की, आपत्कालीन परिस्थितीत कॅप्टन मच्छार यांनी सूचना सक्रिय केल्या आणि मानेला व हाताला गंभीर दुखापत झालेली असतानाही कॉकपिटचा दरवाजा उघडण्यात यश मिळवले. त्यामुळे केबिन क्रू आणि प्रवाशांना कॉकपिटमध्ये प्रवेश करून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याची संधी मिळाली. या घटनेत विमानातील १७४ प्रवाशांचा जीव धोक्यात आला होता..“इस्रायल आणि तेथील नागरिक कॅप्टन स्मित तसेच विमानातील इस्रायली प्रवाशांचे आभारी आहेत. सध्या त्यांची प्रकृती पूर्णपणे सुधारावी, हे आमचे प्राधान्य आहे. त्यानंतर त्यांच्या शौर्याचा अधिकृत सन्मान करण्यासाठी त्यांचे इस्रायलमध्ये स्वागत करण्याची आमची अपेक्षा आहे,” असे रेवाच यांनी म्हटले.कॅप्टन मच्छार यांच्यावर सुरुवातीला सौदी अरेबियातील ताबूक येथे उपचार करण्यात आले. त्यानंतर पुढील उपचारांसाठी त्यांना अबुधाबीला हलवण्यात आले असून, त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती भारतीय अधिकाऱ्यांनी दिली आहे..२६/११चा संदर्भ; सँड्रा सॅम्युअल यांच्या धाडसाची आठवणमुंबईतील २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्याचा संदर्भ देताना रेवाच यांनी सँड्रा सॅम्युअल यांच्या धाडसाची आठवण करून दिली. २००८च्या हल्ल्यावेळी त्यांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून लहान मोशे होल्ट्झबर्ग याचे प्राण वाचवले होते.भारतीय आणि ज्यू परंपरांमध्ये निरपराध व्यक्तींचे प्राण वाचवण्याला महत्त्व असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कॅप्टन मच्छार यांना कॉकपिटचा दरवाजा उघडता आला नसता तर परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकली असती, असेही त्यांनी सांगितले..तपास पूर्ण होण्यापूर्वी निष्कर्ष काढू नकाघटनेबाबत विविध माध्यमांमध्ये आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर अनुमानाधारित कथानक मांडले जात असल्याबद्दल रेवाच यांनी सावध केले. भारत, इस्रायल आणि यूएईसारख्या देशांमधील संबंधांवर परिणाम करणारे किंवा वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारे निष्कर्ष तपास पूर्ण होण्यापूर्वी काढू नयेत, असे त्यांनी म्हटले..घटनेच्या तपासात यूएईकडून इस्रायली अधिकाऱ्यांना सहभागी करून घेण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. सखोल तपासातून घटनेमागील वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल, असे त्यांनी नमूद केले. मात्र, ही घटना एकट्या व्यक्तीने केलेल्या हल्ल्याशी संबंधित असण्याची शक्यताही तपासाचा भाग असल्याचे त्यांनी सांगितले.दरम्यान, घटनेबाबत यूएईकडून तपास सुरू असून आरोपी ओमानी सहवैमानिकाला यूएईच्या ताब्यात देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे घटनेमागील नेमकी कारणे आणि हेतू तपासातून स्पष्ट होणार आहेत..कट्टरतावादी विचारांच्या प्रसाराला आळा घालण्याचे आवाहनऑनलाइन माध्यमे आणि प्रसारमाध्यमांमधून होणाऱ्या कट्टरतावादी विचारांच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संयुक्त प्रयत्नांची गरज असल्याचेही रेवाच यांनी सांगितले.आपल्या वक्तव्याच्या शेवटी त्यांनी कॅप्टन स्मित मच्छार यांच्या कुटुंबीयांशी वैयक्तिकरित्या संपर्क साधून त्यांच्या प्रकृतीसाठी शुभेच्छा आणि प्रार्थना व्यक्त केल्याचे सांगितले. कॅप्टन मच्छार यांच्या धाडसामुळे भारत आणि इस्रायलमधील जनतेचे मैत्रीपूर्ण संबंध आणखी दृढ झाल्याचे त्यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.