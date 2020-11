घाटकोपर येथील नाल्यात पडून महिलेच्या मृत्यू प्रकरणी निष्काळजीपणाचा गुन्हा दाखल

मुंबई - घाटकोपरमध्ये गटारात पडून शीतल भानुशाली(32) यांचा मृत्यू होता, त्याप्रकरणी आता घाटकोपर पोलिसांनी निष्काळजीपणाचा गुन्हा दाखल केला आहे. महापालिकेच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. हाजीअली येथील समुद्रांत त्यांचा मृतदेह सापडला होता. हेही वाचा - बाळासाहेबांच्या स्मृतीस आमचे लाखो लाखो साष्टांग नमस्कार: सामना घाटकोपर येथील असल्फा विलेज परिसरातील शिवाजीनगर येथे ऑक्टोबरच्या पहिल्या आडवड्यात झालेल्या मुसळधार पावसात घाटकोपर परिसरात राहणारी महिला शीतल भानुशाली या गटारात पडून वाहून गेल्या होत्या. सदरच्या गटारांवर पूर्वी सिमेंट चे ढापे बसवलेले होते मात्र जानेवारी दरम्यान गटारांचे दुरूस्तीचे काम केल्यावर त्यावर निकृष्ट दर्जाचे ढापे बसवले होते, असा आरोप करण्यात आला होता. दिवसभराच्या शोधानंतर 6 ऑक्टोबरला पहाटे 3 वाजता वरळीतील नाल्यात सापडला आहे, त्या महिलेला 2 वर्षाची मुलगी व 6 वर्षाचा मुलगा आहे.याप्रकरणी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी स्थानिकांनी केली होती. त्यासाठी आंदोलनही करण्यात आले होते. याप्रकरणी महापालिका व अग्शिनम दल यांना चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. त्या चौकशी अहवालानंतर घाटकोपर पोलिसांनी याप्रकरमी 304(अ) अंतर्गत निष्काळजीपणाचा गुन्हा दाखल केला आहे. अनोळखी व्यक्तीविरोधात हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हेही वाचा - 8 महिन्यांनंतर उघडली मंदिरांची दारं, भाजप नेत्यांकडून श्रेयवादाची लढाई पोलिस आता संबंधीत गटारांबाबत देण्यात आलेले कंत्राट व त्यांच्या देखरेखीची जबाबदारी कोणावर होती, याबाबत तपास करत आहेत. तसेच घटनेमागे कोणाचा निष्काळजीपणा आहे, याबाबत तपास सुरू आहे. त्यासाठी याप्रकरणातील चौकशी अहवाल महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. याप्रकरणी उपायुक्त(परिमंडळ-7) प्रशांत कदम यांना विचारले असता त्यांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे सांगितले. A case of negligence has been registered in the case of death of a woman who fell into a nala at Ghatkopar ------------------------------------------------------ ( संपादन - तुषार सोनवणे )

