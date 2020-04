डॉ बाबासाहेब आंबेडकर जयंती घरातच साजरी करा; डाॅ. राजेंद्र गवई यांचे आवाहन

मुंबई, : जगभरात कोरोनाने थैमान घातले आहे. त्यामुळे बहुजनांनी भारतरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती घरी राहूनच साजरी करा, असे आवाहन आरपीआयचे राष्ट्रीय सरचिटणीस डाॅ. राजेंद्र गवई यांनी केले आहे. अधिक बातम्यांसाठी "ईपेपर" वाचा। डॅा. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती बहुजनांकडून मोठ्या धूमधडाक्यात साजरी केली जाते. राज्यात प्रत्येक ठिकाणी जयंतीच्या पूर्वसंध्येलाच डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यासाठी रांगा लावल्या जातात. केक, पेढे, फटाके, आतषबाजी करून जयंतीचा उत्सव केला जातो. मात्र, या वर्षी कोरोनामुळे घरातच बसून डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांना जोपासत कायदा व सुव्यवस्थेचे भान ठेवत घरातच जयंती साजरी करावी. भीम सैनिकांनी देशाच्या रक्षणासाठी घरातच जयंती साजरी करून नवीन इतिहास रचण्याचे आवाहन डाॅ. गवई यांनी केले आहे. Celebrate the birth anniversary of Dr. Babasaheb Ambedkar AT HOME

