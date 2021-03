अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजनला १० वर्ष कारावास, बिल्डरवर केला होता हल्ला

मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजनला तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. २०१३ साली अजय गोसालिया यांच्या हत्येचा प्रयत्न केल्याच्या प्रकरणात छोटा राजनला ही दहा वर्ष कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. छोटा राजनसह अन्य आरोपींना मंगळवारी न्यायालयाने दोषी ठरवले होते. छोटा राजनला पाच लाखाचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. काय आहे प्रकरण?

आधी बुकी असलेला अजय गोसालिया नंतर बांधकाम क्षेत्रात उतरला. २८ ऑगस्ट २०१३ रोजी ५२ वर्षीय गोसालियावर तिघांनी गोळीबार केला होता. मालाड पश्चिमेला असलेल्या मॉलमधून बाहेर येताना हा गोळीबार झाला होता. छोटा राजनच्या इशाऱ्यावरुन हा गोळीबार झाल्याचा सीबीआयचा आरोप होता. सतीश कालिया या आपल्या साथीदारामार्फत छोटा राजनने हा हल्ला घडवून आणला. गोसालिया या गोळीबारात गंभीर जखमी झाला होता. सुदैवाने एक गोळी सोन्याच्या पेंडट लागल्याने गोसालिया या जीवघेण्या हल्ल्यातून बचावला होता.

या प्रकरणात मोक्का लावण्यात लागला

ऑगस्ट २०१३ साली बांगूर नगर पोलीस ठाण्यात हत्येचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपाखाली एफआयआर नोंदवण्यात आला. आयपीसीच्या विविध कलमांतर्गत अज्ज्ञात आरोपींविरोधात एफआयआर नोंदवण्यात आला. काही दिवसांनी या प्रकरणाचा तपास डीसीबीकडे सोपवण्यात आला. या प्रकरणात मोक्का लावण्यात आला. स्पेशल युनिटने सात आरोपींविरोधात नोव्हेंबर २०१३ मध्ये आरोपपत्र दाखल केले.

प्रकाश निकम, सतीश कालिया आणि छोटा राजन हे तीन आरोपी वाँटेड होते. त्यानंतर पत्रकार जे डे हत्या प्रकरणात निकम आणि कालियाला अटक झाली. छोटा राजनला बालीवरुन भारतात आणल्यानंतर हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आले. २१ एप्रिल २०१६ ला सीबीआयने या प्रकरणात राजनला ताब्यात घेतले.



Web Title: Chhota Rajan sentenced to ten years in jail in attempted murder case of bookie turned builder Ajay Goslia