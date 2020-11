मुख्यमंत्र्यांनी केली बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पुतळ्याची पाहणी

मुंबई - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पुतळ्याची पहाणी केलीय. जोगेश्वरी येथील मातोश्री क्लबच्या मैदानात या पुतळ्याची निर्मिती करण्यात आलीय. कुलाबा गेट वे आँफ इंडिया जवळील रिगल सिनेमा सर्कलमध्ये शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा हा पुतळा बसवण्याचा महापालिकेचा प्रस्ताव आहे. शिल्पकार शशिकांत वडके यांनी गेली वर्षभर हा पुतळा निर्मीतीचं काम केलंय. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज हा पुतळा पहाणी करताना शिल्पकार शशिकांत वडके यांना काही तांत्रिक सुचनाही केल्यात.

