बेस्ट आगारांत चिल्लरचे ढीग 

मुंबई : बेस्ट उपक्रमाचे बसभाडे कमी केल्यामुळे आगारांत चिल्लर मोठ्या प्रमाणात जमा होत आहे. कंत्राट दिलेल्या कंपनीने सुटे पैसे नेण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे निर्माण झाला हा प्रश्‍न तातडीने सोडवण्याचा निर्णय बेस्ट समितीने घेतला आहे.

मुंबईतील बेस्ट उपक्रमाच्या 27 बस आगारांमध्ये 1 जानेवारीपर्यंत 11 कोटी 50 लाखांची चिल्लर जमा झाली आहे. मागील दोन दिवसांत त्यात आणखी 40 लाखांची भर पडली. रोज दीड कोटीची चिल्लर जमा होते. प्रत्येक आगारातील स्ट्रॉंग रूम आणि महत्त्वाची कपाटे नाण्यांनी भरून गेली आहेत. तातडीने उपाययोजना न केल्यास महिनाअखेरीस 50 कोटींची नाणी जमा होतील, असे बेस्ट उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक डॉ. सुरेंद्रकुमार बागडे यांनी सांगितले. बेस्ट आगारांत रोज जमा झालेली चिल्लर व रक्कम नेण्याचे कंत्राट ब्रिंक्‍स आर्या या कंपनीला दिले आहे. या कंपनीने रोज नाणी उचलण्यास नकार दिला असून, फक्त 200, 500 आणि 2000 रुपयांच्या नोटा नेत आहेत. त्याचप्रमाणे पाच व 10 रुपयांची 80 टक्के नाणी स्वीकारली जात आहेत. त्यामुळे बेस्ट आगारांत जमा झालेल्या एक आणि दोन रुपयांच्या नाण्यांचे काय करायचे, काय असा प्रश्‍न अधिकाऱ्यांना पडला आहे. या समस्येमुळे बेस्ट उपक्रमाला व्याजापोटी दिवसाला 31 हजार रुपये आणि महिन्याला एक कोटी 12 लाख रुपयांवर पाणी सोडावे लागत आहे. याला जबाबदार कोण, असा सवाल त्यांनी केला. बसभाडे कमी झाल्यापासून चिल्लरची समस्या वाढली आहे. याबाबत रिझर्व्ह बॅंकेशी बोलणी सुरु आहेत. ब्रिंक्‍स आर्या कंपनीला आदेश देऊन लवकरच या या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यात येईल.

- डॉ. सुरेंद्रकुमार बागडे, महाव्यवस्थापक, बेस्ट उपक्रम

