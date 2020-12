नाताळ - नववर्षांसाठी विशेष गाड्या धावणार; मंगळवारपासून प्रवाशांना बुकिंगची सुविधा

मुंबई : मध्य रेल्वे मार्गावर नाताळ आणि नववर्षांसाठी पर्यटनासाठी घराबाहेर पडणाऱ्या पर्यटकांसाठी विशेष गाड्या सोडण्यात येणार आहे. लखनऊ, प्रयागराज, रांची, तिरुनेलवेली, दरम्यान या विशेष गाड्या चालवण्यात येणार आहे. विशेष ट्रेन क्रमांक 02107 आणि विशेष वातानुकूलित ट्रेन क्रमांक 02153 साठी 13 डिसेंबर रोजी तिकीट बुकिंग सर्व संगणकीकृत आरक्षण केंद्रांवर आणि www.irctc.co.in या संकेतस्थळावर सुरू केले जाणार आहे.तर कन्फर्म तिकीट असणा-या प्रवाशांनाच या विशेष गाड्यांमध्ये प्रवास करण्याची परवानगी असणार आहे. त्यासोबतच प्रवाशांना बोर्डिंग, प्रवास आणि गंतव्यस्थानी कोविड-19 संबंधित सर्व निकषांचे पालन करावे लागणार आहे. मुंबई परिसरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा मुंबई- लखनऊ सुपरफास्ट उत्सव विशेष (त्रि-साप्ताहिक)

02107 विशेष ट्रेन 16 डिसेंबर ते 30 जानेवारी पर्यंत प्रत्येक सोमवार, बुधवार व शनिवारी लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथून दुपारी 4.25 वाजता सुटेल आणि लखनऊला दुसर्‍या दिवशी दुपारी 3.30 वाजता पोहोचेल. 02108 विशेष ट्रेन 17 डिसेंबर ते 31 जानेवारी पर्यंत प्रत्येक मंगळवार, गुरुवार आणि रविवारी लखनऊ येथून रात्री 10.45 वाजता सुटेल आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनसला दुसर्‍या दिवशी रात्री 9.50 वाजता पोहोचेल. मुंबई- प्रयागराज जंक्शन विशेष वातानुकूलित सुपरफास्ट उत्सव (साप्ताहिक) 02153 विशेष वातानुकूलित ट्रेन 15 डिसेंबर ते 26 जानेवारी पर्यंत प्रत्येक मंगळवारी लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथून दुपारी 4.40 वाजता सुटेल आणि प्रयागराज जंक्शनला दुसर्‍या दिवशी दुपारी 4.30 वाजता पोहोचेल. 02154 विशेष वातानुकूलित ट्रेन 16 डिसेंबर ते 27 जानेवारी पर्यंत प्रत्येक बुधवारी प्रयागराज जंक्शन येथून 7 वाजता सुटेल आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथे दुसर्‍या दिवशी 4.15 वाजता पोहोचेल.

