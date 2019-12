'या' राज्यातील नागरिक पितात सर्वाधिक दारू

त्रिपुरा : दारू पिणे हे शरीरासाठी अत्यंत हाणिकारक असते, असे प्रत्येकालाच लहाणपणीपासूनच सांगितले जाते. मात्र तरीदेखील भारतात दारू पिण्याऱ्यांची संख्या अधिक असून एक असेही राज्य आहे ज्यातील तब्बल 62 टक्के नागरिक दारू पितात. विशेष म्हणजे यांत महिलांची संख्याही लक्षणीय आहे. एका अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. हेही वाचा - नाहीतर, एकच प्याला पडेल महागात... आता सर्वाधिक दारू पिणाऱ्या नागरिकांचे राज्य म्हटले, तर पंजाब किंवा हरियाणाचा विचार आपल्या डोक्यात येतो. मात्र प्रत्यक्षात हे राज्य आहे ते म्हणजे पूर्व भारतातील त्रिपुरा... त्रिपुरा राज्यातील 62 टक्के नागरिक हे दारू पितात. त्रिपुरानंतर भारतातील छत्तीसगड आणि पंजाब राज्यातील नागरिक सर्वाधिक दारू पितात. या नागरिकांची संख्या अनुक्रमे 57.2 टक्के आणि 51.70 टक्के आहे. तसेच अहवालानुसार त्रिपुरा राज्यातील दारू पिणाऱ्या पुरूषांपैकी प्रत्येक पाचवां पुरूष हा संपूर्णपणे दारू अधिन गेला असून महिलांपैकी प्रत्येक 16 वी महिला व्यसनी आहे. संपूर्ण देशाचा विचार केला असता 16 कोटींहून अधिक नागरिक दारू पितात. ज्यात 95 टक्के पुरूष असून त्यांचा वयोगट 18 ते 49 आहे. या राज्यातील दारू पिणाऱ्यांची संख्या सर्वांत कमी भारतातील बिहार आणि गुजरात या राज्यांत दारूबंदी आहे आणि या दोन राज्यानंतर राजस्थानमध्ये सर्वात कमी म्हणजे केवळ 2.1 टक्के नागरिक दारू पितात. तसेच मेघालयमध्ये देखील केवळ 3.4 टक्केच नागरिक दारू प्राशन करतात. web title : Citizens in 'this' state drink most alcohol

