CM शिंदेंनी घेतली मिलिंद नार्वेकरांची भेट; घरच्या बाप्पाचंही घेतलं दर्शन

मुंबई : शिवसेनेतील बंडखोरीमुळं एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात समोरासमोर उभे ठाकले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज उद्धव ठाकरे यांचे राजकीय सल्लागार मिलिंद नार्वेकर यांची घरी जाऊन सदिच्छा भेट घेतली. निमित्त होतं नार्वेकरांच्या घरच्या गणपतीचं दर्शन. यावेळी दोघांमध्ये काही काळ चर्चाही झाली. (CM Eknath Shinde meets Milind Narvekar He also takes darshan of his home Ganesh Idol)

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मिलिंद नार्वेकरांसोबतचा फोटो ट्विट करुन या भेटीची माहिती दिली. राजकारण बाजूला पण गणोशोत्सवाच्या काळात विरोधकांच्याही घरी सदिच्छा भेटी देण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा सिलसिला कायम आहे. दिवसभरात त्यांनी मुकेश अंबानी, राज ठाकरे यांच्या घरीही सदिच्छा भेट देत त्यांच्या घरच्या गणपतींचे दर्शन घेतले.

कोण आहेत मिलिंद नार्वेकर?

54 वर्षीय मिलिंद नार्वेकर हे पूर्वी उद्धव ठाकरे यांचे खासगी स्वीय सहाय्यक होते. त्यांना सन २०१८ मध्ये शिवसेनेचं सचिव म्हणून घोषीत करण्यात आलं होतं. विशेष म्हणजे सन १९९४ पासून मिलिंद नार्वेकर हे ठाकरेंशी संपर्क साधू इच्छिणाऱ्या शिवसैनिकांमधील प्रमुख दुवा होते. त्याचबरोबर ठाकरेंच्या विविध राजकीय यात्रांचं नियोजनही त्यांनीच केलं आहे.

राज्यात दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या राजकीय भूकंपात मिलिंद नार्वेकर यांच्यावर उद्धव ठाकरे यांनी नाराज शिंदे गटातील आमदारांच्या मनधरणीसाठी सूरतला पाठवलं होतं. उद्धव ठाकरेंच्या आदेशानंतर नार्वेकर आणि आमदार रवींदर फाटक हे गुजरातला रवाना झाले होते. त्यांनीच एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यामध्ये बातचीत घडवून आणल्याचंही सांगण्यात येत होतं.