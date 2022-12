मुंबई : सांगलीतील जत या दुष्काळी तालुक्यातील पाणी प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीनं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, म्हैसाळ पाणी पुरवठ्याची निविदा २० जानेवारी रोजी निविदा काढण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. या प्रश्नी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला. (CM Order for Mhaisal Water Supply tender to be issued on January 2023)

या बैठकीत पाणी पुरवठा मंत्री स्थानिक आमदार खासदार उपस्थित होते. या बैठकीत एक निर्णय घेण्यात आला यामध्ये जत तालुका आणि आसपासच्या संपूर्ण सीमावर्ती भागाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. यामध्ये म्हैसाळ पाणीपुरवठा प्रकल्पातील जो तिसरा टप्पा रखडला होता. त्याच्या निविदा अद्याप निघाल्या नव्हत्या, त्यासाठी आता मुख्यमत्र्यांनी एक डेडलाईन दिली आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी २० जानेवारीपर्यंत निविदा काढण्याचे आदेश दिल्याचं सुत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.

जर या निविदा निघाल्या तर येणाऱ्या काळात या भागातील सिंचनाच्या पाण्याचा प्रश्न मिटेल. पण मुख्य पाण्याची मागणी जी कर्नाटक राज्याकडून पूर्ण करण्यात आली आहे. त्यावर आता महाराष्ट्र सरकारनं देखील या प्रश्नाकडं गांभीर्यानं लक्ष घालतं पाण्याची मागणी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.