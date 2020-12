कांजूरमार्ग येथे शीतगृहाची जागा निश्चित! प्रत्येक मुंबईकरांपर्यंत लस पोहचवण्याचा मास्टर प्लॅन

मुंबई - कोरोना संसर्गाला प्रतिबंध घालण्यासाठी लसीकरणाची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुंबईतील कांजूरमार्ग येथे शीतगृहाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. संपूर्ण मुंबईकरांसाठी पुरेसा लसींच्या साठ्याची क्षमता या शीतगृहात करण्यात येणार आहे. या शीतगृहांमध्ये मुंबईच्या साठवणूक क्षमतेनुसार 1 कोटी 20 लाख नागरिकांना कोरोनाची लस देता येणार आहे. बाह्य वातावरणाचा आणि सुर्यप्रकाशाचा लसींवर कोणताही परिणाम होऊ नये शीतगृहात 2 ते 8 डिग्री सेल्सिअस तापमान राखण्यात येणार आहे. मुंबई परिसरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा कांजूरमार्ग च्या शीतगृहाचे काम जानेवारी 2021 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. लसीच्या साठवणुकीसाठी एक अत्याधुनिक शीतगृहाचे निर्माण करण्यात येणार आहे. यासाठी संकुलातील पाच माळांपैकी तीन माळे हे शीतगृह केंद्रासाठी निश्चित करण्यात आले आहेत. शीतगृहे हे सकाळी सौरऊर्जेवर व रात्री थेट वीजपुरवठावर चालविण्यात येणार आहे. वीजपुरवठा खंडीत झाल्यास प्रत्येक युनिट साठी पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली आहे. लस उपलब्ध झाल्यानंतर अंमलबजावणी योग्य तयारीसह आणि पूर्व नियोजनाने करणे आवश्यक आहे. क्षेत्रीय स्तरावरील समिती गठीत करण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात येत आहे. मोहिमेतील सहभागी मनुष्यबळास आवश्यक ते प्रशिक्षण देण्यासाठी मुख्य प्रशिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. लसीकरणाच्या लाभार्थ्यास नोंदणीकृत भ्रमणध्वनी क्रमांकावर संदेश प्राप्त होईल. सर्वात आधी आरोग्यसेवक, त्यानंतर फ्रंटलाइन वर्कर्स, नंतर वय वर्षे ५० पेक्षा अधिक आणि इतर/सहव्याधी असलेले नागरिक या क्रमाने लसीकरण नियोजित आहे.

- सुरेश काकाणी,

अतिरिक्त आयुक्त, मुंबई महापालिका मोहिमेचे पाच टप्पे

-. पहिल्या टप्प्यांत साठवणूक -. दुसऱ्या टप्प्यात वाहतूक यांचा समावेश आहे. -. त्यानंतर, तीन टप्प्यांत प्रत्यक्ष लसीकरण होईल. - लसीकरणासाठी अडीच हजार कर्मचाऱ्यांची गरज भासणार आहे. - हे पालिकेचे कर्मचारी असतील. - जंबो कोविड केंद्रात लसीकरण करण्याचा विचार आहे. - पाच व्यक्तिंचे एक, याप्रमाणे ५०० पथके लसीकरणासाठी नेमले जात आहे. Cold storage space at Kanjurmarg fixed Master plan to deliver vaccine to every Mumbaikar ------------------------------------------------------

