रोहा : कोलाडजवळील पुई ग्रामपंचायत हद्दीतील सरकारी भिक्षेकरीगृहाची अवस्था बिकट झाली आहे. जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतीची पडझड सुरू असून, काही इमारती अर्ध्या कोसळलेल्या आहेत. त्यामुळे येथे राहणारे भिक्षेकरी व कर्मचाऱ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. मुंबई-गोवा महामार्गावरील पुई ग्रामपंचायत हद्दीत कुंडलिका नदीच्या तीरावर निसर्गरम्य ठिकाणी महिला व बालविकास खात्यांतर्गत सरकारी भिक्षेकरीगृह आहे. पूर्वी या ठिकाणी कुष्ठरोगी दवाखाना होता, अशी माहिती येथील नागरिकांनी दिली. अजूनही या ठिकाणाला परिसरात लिप्रसी हॉस्पिटल या नावानेच ओळखले जात आहे. नदी तीरावर असल्याने या ठिकाणी वारंवार पुराचे पाणी शिरून इमारती कमजोर होतात; मात्र त्यांच्या देखरेखीकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून वापरात नसलेल्या इमारतींची पडझड झाली आहे. कर्मचारी व भिक्षेकरी राहत असलेल्या इमारती जीर्ण आणि धोकादायक झाल्या आहेत. या इमारतींची वेळीच दुरुस्ती न केल्यास काही दुर्घटना घडण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. भिक्षेकरी व कर्मचारी राहत असलेल्या इमारती कोसळल्यास मोठी जीवितहानी होण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे. सरकारी भिक्षेकरीगृहाच्‍या इमारती जीर्ण झाल्या आहेत. काही इमारतींची पडझड झाली आहे. त्यांची डागडुजी किंवा पुनर्बांधणी करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्यास

पत्र दिले आहे.

- अशोक पाटील, अधीक्षक, सरकारी भिक्षेकरीगृह, पुई, कोलाड

Web Title: The condition of the government beggars in Colom