काँग्रेस नेत्यानेच मागितला देशमुखांचा राजीनामा, त्यावर सचिन सावंत म्हणतात... 

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या लेटरबॉम्बने राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडवून दिली आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझेंना दर महिन्याला हॉटेल, पब, रेस्टॉरंटसकडून १०० कोटींची वसुली करण्याचे टार्गेट दिले होते, असा गंभीर आरोप पत्रातून केला आहे. या लेटरबॉम्बनंतर विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपा, मनसेने अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे. हे पत्र समोर आल्यानंतर काँग्रेसचे नेते राशिद अल्वी यांनी सुद्धा अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. महाराष्ट्रात शिवसेना-राष्ट्रवादीसोबत काँग्रेस सुद्धा सरकारमध्ये सहभागी आहे.

काँग्रेस नेत्यानेच केलेल्या राजीनाम्याच्या मागणीमुळे महाविकास आघाडीत विसंवाद निर्माण झाल्याची चर्चा सुरु झाली. काँग्रेस नेते राशिद अल्वी यांनी शनिवारी अनिल देशमुखांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. काँग्रेसची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे, असे अल्वी म्हणाले. त्यांनी परमबीर सिंह यांच्यावर सुद्धा टीका केली. परमबीर सिंह आज बदली झाल्यानंतर का बोलत आहेत? असा सवाल त्यांनी केला.

दरम्यान आता महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी राशिद अल्वी यांच्या विधानावर काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट केली आहे. "अनेकजण व्यक्तीगत पातळीवर कुठल्याही विषयावर स्वत:च मत मांडत असतात. ते त्यांचं व्यक्तीगत मत असतं. फक्त पक्षाध्यक्ष आणि पक्षाच्या प्रवक्त्याने मांडलेली भूमिका अधिकृत समजली पाहिजे. राशिद अल्वी हे पक्षाचे अधिकृत प्रवक्ते नाहीत" असे सचिन सावंत यांनी आपल्या टि्वटमध्ये म्हटले आहे. एकप्रकारे त्यांनी राशिद अल्वी यांनी केलेली राजीनाम्याची मागणी ही काँग्रेसची अधिकृत भूमिका नाही, हे स्पष्ट केलं.

Many people in their individual capacity may opine on any subject. That should be considered as their own opinion. Only statement of Party President or official spokesperson is considered as party stand. Rashid Alvi ji is not the official spokesperson of @INCIndia

