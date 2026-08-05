Maharashtra Politics: ‘गूँगी गुडिया’ वादावरून काँग्रेस-राष्ट्रवादी आमनेसामने; गांधी भवनात घोषणाबाजी, सुनेत्रा पवारांवरील पोस्टने पेटला वाद

मुंबई: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रमुख आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याबाबत प्रदेश काँग्रेसने सोशल मीडियावर केलेल्या ‘गूँगी गुडिया’ या उल्लेखावरून मंगळवारी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे आमने-सामने आले. राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी कुलाबा येथील काँग्रेसच्या ‘गांधी भवन’ कार्यालयात घुसून घोषणाबाजी केली. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी माफी मागावी, अशी मागणी त्यांनी केली, सपकाळ यांनी त्याला नकार दिला..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.सुनेत्रा पवार यांच्या बीड दौऱ्यातील एक व्हिडिओ काँग्रेसने सोमवारी सोशल मीडियावर शेअर केला होता. या व्हिडिओमध्ये एका पत्रकार परिषदेत आमदार धनंजय मुंडे हेच बोलत असताना सुनेत्रा पवार शांत बसलेल्या दिसत असल्याचा उल्लेख करत, ‘सुनेत्रा पवार अजून किती दिवस ‘गूँगी गुडिया’ बनून राहणार?’ असा सवाल उपस्थित करण्यात आला होता..या पोस्टवर राष्ट्रवादी काँग्रेसने तीव्र आक्षेप घेत तो महिलांचा अवमान असल्याचा आरोप केला. दरम्यान, मंगळवारी दुपारी दोन वाजता गांधी भवनात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची पत्रकार परिषद सुरू असतानाच राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रवक्ते सूरज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली ‘राष्ट्रवादी’चे कार्यकर्ते कार्यालयात घुसले. यावेळी ‘राष्ट्रवादी’च्या कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसविरोधात घोषणाबाजी करत सुनेत्रा पवार यांची जाहीर माफी मागण्याची मागणी केली. तसेच, सपकाळ यांच्याकडे या पोस्टबाबत जाब विचारण्याचाही प्रयत्न केला. .यावेळी दोन्ही पक्षांचे समर्थक समोरासमोर आल्याने तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या राजकीय जीवनाच्या सुरुवातीच्या काळात ज्येष्ठ समाजवादी नेते राममनोहर लोहिया यांनी त्यांचा ‘गुंगी गुडिया’ असा उल्लेख केला होता. दरम्यान, एका महिला उपमुख्यमंत्र्याबद्दल काँग्रेसच्या मनात किती द्वेष आहे, हेच यातून दिसून आल्याची प्रतिक्रिया धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केली. सुनेत्रा पवार यांनी त्या ‘दुर्गा’ असल्याचे सिद्ध करावे, असे आवाहन देणाऱ्या काँग्रेसला छगन भुजबळ यांनी ‘काँग्रेसने काय सिद्ध करून दाखवले?’ असा टोला मारला..अनेक मुद्द्यांवर चिडिचूप‘‘अजित पवार यांच्या विमान अपघाताची चौकशी असो की अर्थखाते ‘राष्ट्रवादी’कडून काढून घेणे असो, सुनेत्रा पवार काहीच बोलत नाहीत. अशा पद्धतीने गप्प बसणे हे सार्वजनिक जीवनात आणि उपमुख्यमंत्रिपदावरील व्यक्तीला अशोभनीय आहे. त्यांच्यावरील टीका व्यक्तिगत आकसापोटी केलेली नाही. ही टीका त्यांनी सकारात्मक पद्धतीने घेतली पाहिजे,’’ असेही सपकाळ म्हणाले. बीडमध्ये उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या बाजूला एक गुंड प्रवृत्तीचा लोकप्रतिनिधी प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकाराला गप्प बसवतो, तेव्हा उपमुख्यमंत्री एक शब्दही बोलत नाहीत आणि त्या पत्रकारांच्या प्रश्नांनाही उत्तर देत नाहीत. त्यावेळी हाताची घडी व तोंडावर बोट ठेवले, म्हणून ‘गुंगी गुडिया’ हा शब्द वापरल्याचे सपकाळ यांनी स्पष्ट केले..हल्ल्याचा निषेधपत्रकार परिषदेवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही कार्यकर्त्यांनी गांधी भवनमध्ये धुडगूस घातला. त्यामागे भाजप व पोलिसांची फूस होती, असा आरोप सपकाळ यांनी केला आहे. ‘‘भ्याड पद्धतीने हल्ला करून चुकीचा पायंडा पाडला जात आहे. ‘अरे ला कारे’ म्हणता येते; पण काँग्रेस गांधींचा मार्ग सोडणार नाही,’’ असे ते म्हणाले.‘योग्यवेळी उत्तर’राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी काँग्रेसवर जोरदार टीका केली. प्रफुल्ल पटेल यांनी संबंधित पोस्ट ‘डिलिट’ करण्याचे आवाहन काँग्रेसला केले. सुनेत्रा पवार यांनी मात्र संयमित भूमिका घेत ‘योग्य वेळी उत्तर देऊ’ असे सांगितले..आमच्यावर कितीही हल्ले केले तरी आम्ही विरोधी पक्षाची भूमिका सोडणार नाही. सभ्यता व संस्कृती सोडणार नाही.- हर्षवर्धन सपकाळ, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष.‘निषेध करू’सुनेत्रा पवार यांचा अशा पद्धतीने उल्लेख करणे म्हणजे महिलांचा अपमान आहे, अशी प्रतिक्रिया सूरज चव्हाण यांनी दिली. ‘‘ महिलांना कमी लेखण्याची काँग्रेसची वृत्ती यातून दिसून अाली,’’ अशी टीका चव्हाण यांनी केली. तसेच, काँग्रेसने सुनेत्रा पवार यांची माफी न मागितल्यास राज्यभरात ‘राष्ट्रवादी’चे कार्यकर्ते काँग्रेस कार्यालयात घुसून जाब विचारतील असा इशारा त्यांनी दिला..तो असंसदीय शब्द नाही : सपकाळ‘‘उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याबद्दल ‘गूँगी गुडिया’ शब्द वापरला. तो काही अपशब्द नाही, शिवी नाही, असंसदीयही नाही. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनाही ‘गूँगी गुडिया’ असे संबोधले गेले होते; पण त्यांनी कर्तृत्वातून कणखर नेतृत्व सिद्ध केल्याने अटलबिहारी वाजपेयी यांनी त्यांना ‘दुर्गा’ म्हटले. सुनेत्रा पवार यांनीही आपल्या कर्तृत्वातून दुर्गा असल्याचे दाखवून द्यावे,’’ असे म्हणत सपकाळ यांनी पक्षाच्या भूमिकेचे समर्थन केले..काँग्रेसकडून खालच्या पातळीवरची टीका करण्यात आली आहे. हल्ली त्यांच्या पक्षाला कुणी विचारतही नाही आणि प्रतिसाददेखील देत नाही. चर्चेमध्ये राहण्यासाठी अशा प्रकारची वक्तव्ये केली जातात. ‘बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ’ अशा पद्धतीने टीका केली जात आहे.- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.जनतेने काँग्रेसला त्यांची जागा दाखविली असून त्यांना घरी बसविले आहे. काँग्रेसने हे समजून घ्यावे आणि जे विधान केले आहे, त्याबद्दल माफी मागावी. आज त्यांची देशात, राज्यात काय स्थिती आहे. त्यांचे नेते परदेशात जाऊन पंतप्रधान, देशाचा अपमान करतात.- एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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