मुंबईकर उकाड्याने हैराण; मायानगरीत आद्रता वाढली...

मुंबई : मुंबई शहरात हवेतील आर्द्रतेचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे मुंबईकरांच्या उकाड्यात वाढ झाली आहे. कुलाबा येथे कमाल तापमान 33.5 अंश सेल्सिअस असून आर्द्रतेचे प्रमाण 77 टक्के नोंदवण्यात आले आहे. कुलाबा येथे गुरुवारी आर्द्रता 79 टक्के तर सांताक्रुझ येथे 67 टक्के नोंदवण्यात आले. मुंबईतील महत्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा मुंबईजवळच्या अरबी समुद्रात वाऱ्याची चक्राकार स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे किनारपट्टीच्या भागात मोठ्या प्रमाणात आद्रता निर्माण झाल्यामुळे उकाड्यात वाढ झाल्याची माहिती मुंबई प्रादेशिक हवामान विभागाचे संचालक कृष्णानंद होसाळीकर यांनी टि्टवरद्वारे दिली. सामन्यतः आर्द्रतेचे प्रमाण 60 टक्के असते. पण गुरुवारपासून आर्द्रतेचे प्रमाण 70 टक्क्यावर गेले आहे. गुरुवारी सांताक्रुझ येथे कमाल 27.6 अंश सेल्सिअस नोंदवण्यात आले. त्यामुळे कमाल तापमानात ही वाढ झाली आहे. एप्रिलमध्ये 24 ते 26 दरम्यान कमाल तापमानाची मर्यादा असते. मे मध्ये कमाल तापमानाची मर्यादा 27 अंश सेल्सियस आहे. शुक्रवारी कुलाबा येथे किमान तापमान 27.2 अंश सेल्सिअस तर सांताक्रुझ येथे 27.8 अंश सेल्सिअस नोंदवण्यात आले. सांताक्रुझ आर्द्रतेचे प्रमाण 64 टक्के इतके होते. कुलाबा येथे कमाल तापमान 33.5 तर सांताक्रुझ येथे 33.9 अंश सेल्सिअस होते.

Web Title: Consequences of increased humidity in the air of mumbai