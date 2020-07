लॉकडाऊनमुळे सरकारी नोकऱ्यांना आला भाव... ते कसे काय जाणून घ्याच 

मुंबई : कोरोनाच्या फटक्यामुळे खासगी नोकरदारांची अवस्था बिकट झाल्यामुळे आता नोकरीतील सुरक्षितता (जॉब सिक्युरिटी) हा मुद्दा विचारात घेऊन पुन्हा तरुणांमध्ये सरकारी नोकरीच्या मागणीत वाढ झाली आहे. गेले काही वर्षे खासगी नोकऱ्यांच्या मोठ्या संधी व चांगले वेतन यामुळे खासगी क्षेत्राला चांगले दिवस होते. इतके दिवस लहान शहरांमधील तरुण चांगल्या खासगी नोकऱ्यांसाठी महानगरांमध्ये जात होते. मात्र आता हा प्रवाह उलटा झाल्याने महानगरांपेक्षा लहान शहरांमधील तरुणांमध्ये सरकारी नोकरीचे आकर्षण वाढले आहे. अड्डा २४७ या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणामधून ही बाब दिसून आली आहे. कोरोनाच्या फैलावात सरकारी नोकऱ्यांची स्थिती तपासण्यासाठी हे सर्वेक्षण करण्यात आले. कोरोनाच्या व टाळेबंदीच्या तडाख्यामुळे खासगी नोकरदारांना सर्वात जास्त फटका बसला आहे. काहींच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत, तर अनेकांचे पगार घटले आहेत. परिस्थिती न सुधारल्याने बेकारीची टांगती तलवारही आहे. त्यामुळे नोकरी शोधणाऱ्या तरुणांच्या मनात जॉब सिक्युरिटी हा मुद्दा ठरला आहे. या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या साडेसहा हजार उमेदवारांपैकी ८२.३३ टक्के उमेदवारांनी खासगी नोकरीपेक्षा सरकारी नोकरी करण्यास प्राधान्य असल्याचे सांगितले. छोट्या शहरांमधून ६६ टक्के तरुणांनी सरकारी नोकऱ्यांना प्राधान्य दिले. तर महानगरांमधील ३४ टक्के उमेदवार सरकारी नोकरी करू असे म्हणत आहेत. महानगरांमध्ये अजूनही सरकारी नोकऱ्यांपेक्षा आकर्षक अशा खासगी नोकऱ्यांची संधी असल्याने तेथे जास्त नोकरदारांचा खासगी नोकऱ्यांनाच प्राधान्य आहे. अर्थात वेगवेगळ्या शहरांमध्ये हे प्रमाण कमी जास्त होते. दिल्ली व पाटण्यामध्ये सरकारी नोकरीची मागणी ११ टक्के तर सर्वात कमी चेन्नईमध्ये तीन टक्के होती. पुण्यात हे प्रमाण ४.८० टक्के होते.८२.३३ टक्के लोकांनी जॉब सिक्युरिटीच्या मुद्यावर सरकारी नोकरीला प्राधान्य दिले. तर पाच टक्के तरुणांनी सरकारी नोकरीत मिळणारा पगार व २.७७ टक्के लोकांनी सरकारी नोकरीतील इतर लाभ या कारणामुळे सरकारी नोकरीला पसंती दिली. खासगी क्षेत्रात कधीही नोकरी जाण्याची भीती व सरकारी नोकरीतील सुरक्षितता याचमुळे तरुण पुन्हा सरकारी नोकरीकडे वळू लागले आहेत, असे अड्डा २४७ चे सहसंस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल नागर म्हणाले. संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: Considering the issue of job security, the demand for government jobs among the youth has again increased