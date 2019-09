पीएमसी बॅंकेच्या ग्राहकांचा जमापुंजीसाठी टाहो

नालासोपरा : पंजाब ॲण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेवर (पीएमसी) रिझर्व्ह बॅंकेने सहा महिन्यांसाठी आर्थिक निर्बंध लादल्याने मंगळवारपासून (ता.२४) या बॅंकेतील ग्राहकांना फक्त हजार रुपयेच काढता येणार आहेत. याबाबतचा संदेश बॅंकेतर्फे ग्राहकांना मिळताच आज सकाळपासून वसई, विरार, नालासोपाऱ्यात पीएमसी बॅंकेच्या शाखेत ग्राहकांनी मोठी गर्दी करत कर्माचाऱ्यांना घेराव घातला. ‘आम्हाला आमचे पैसे द्या, आमचे पैसे मिळालेच पाहिजेत’ अशी मागणी करत शाखेमध्ये ग्राहकांनी गोंधळ घातला होता. नालासोपारा सेन्ट्रलपार्क रस्त्यावर रास्ता रोको करून ग्राहकांनी उद्रेकाला वाट मोकळी करून दिली. अनेक वयोवृद्ध महिला, पुरुष, गृहिणी, महिला यांनी आता आमचे पैसे मिळणार नाहीत, या भीतीने टाहो फोडला. पीएमसी बॅंकेचे आर्थिक व्यवहार सहा महिन्यांसाठी बंद करण्यात आल्याने ग्राहकांनी संताप व्यक्त केला. आयुष्यभर कष्ट करून कमावलेला पैसे सुरक्षिततेसाठी बॅंकेमध्ये ठेवले. या पैशातूनच पूर्ण महिनाभराचा आर्थिक गाडा हाकला जात होता, तो आता चालवायचा कसा, असा प्रश्‍न ज्येष्ठांनी उपस्थित केला. घराचे हप्ते, मुलांचा शैक्षिणिक खर्च, घरगुती सामान, औषधांचा खर्च, तसेच व्यापाऱ्यांचे देणे, कर्मचारी पगार, हप्ते आता थकणार या भीतीने ग्राहकांनी बॅंकेत आणि बाहेर गर्दी केली होती. त्यांचा उद्रेक पाहून स्थानिक पोलिसांनी त्यांना आवरण्याचाही प्रयत्न केला; पण नागरिकांच्या संतापाचा पारा काही केल्या कमी झाला नाही. आता कसे होणार?

बॅंकेसमोर जमलेल्या ग्राहकांनी पैसे परत देण्याचा तगादा लावला होता. काहींना भीतीने अश्रू अनावर झाले. आज दिवसभर ग्राहकांनी बॅंकेत गर्दी केली; पण बॅंक कर्मचाऱ्यांकडून कोणतेही ठोस उत्तर त्यांना मिळाले नाही. त्यामुळे आता आमचे कसे होणार, पैशांचे काय या चिंतेने ग्राहक भयभीत झाले आहेत.



