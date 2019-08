कोपरा तलावाचा होणार कायापालट

खारघर : खारघर घरकुल येथील प्रसिद्ध असलेल्या कोपरा तलावाच्या सुशोभीकरणासाठी पनवेल पालिका साडेतीन कोटी रुपये खर्च करणार आहे. त्यामुळे तलावाचा कायापालट होणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. खारघर सेक्‍टर- १५ घरकुल, स्पॅगेटी वसाहतीला लागून ग्रामपंचायत काळातील कोपरा तलाव आहे. खारघरमधील सर्वात मोठा तलाव म्हणून या तलावाची ओळख आहे; मात्र हा तलाव जलप्रदूषणाच्या विळख्यात अडकला असून त्यामध्ये प्लास्टिक पिशव्या, पूजेचे निर्माल्य पडून आहे; तर गणेशोत्सव काळात सुमारे सात हजारांहून अधिक मूर्तींचे तलावात विसर्जन होते. त्यामुळे हा तलाव पालिका विकसित करणार असून त्यासाठी साडेतीन कोटी रुपये खर्च करणार आहे. पालिका अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, तलावातील गाळ काढून रंगीबेरंगी कारंजे, चोहीबाजूने बसण्यासाठी आसनव्यवस्था, विद्युतरोषणाई, गणेश विसर्जन घाट उभारणे आदी कामे पालिकेकडून केली जाणार आहेत. कोपरा तलावाच्या कामासाठी पालिकेकडून साडेतीन कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. यासाठी प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. लवकरच निविदा काढली जाणार आहे.

- संजय कटेकोर, कार्यकारी अभियंता, पनवेल पालिका

