मुंबई : मुंबईत आज 500 च्या आत नवीन रुग्ण (Corona New Patient) सापडले असून मृतांची संख्या 10 पर्यंत खाली आली आहे. मुंबईत आज 489 नवीन रुग्ण सापडले. मुंबईतील कोरोनाग्रस्तांची (Corona patient number) एकूण संख्या 7,25,167इतकी झाली आहे. आज 645 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली असून आत्तापर्यंत 6,99,341 रुग्ण (Corona free Patient) कोरोनामुक्त झाले आहेत. आत्तापर्यंत 73,23,183 कोरोना चाचण्या (Corona Test) करण्यात आल्या आहेत. (Corona cases and death decreasing day to day situation in Mumbai)

मुंबईत आज दिवसभरात 10 रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद झाली. मुंबईतील मृतांचा आकडा 15 हजार 554 इतका झाला आहे. आज मृत झालेल्यांपैकी 7 रुग्णांना दीर्घकालीन आजार होते. मृत्यू झालेल्यांमध्ये 7 पुरुष तर 3 महिला रुग्णांचा समावेश होता. मृत्यू झालेल्या रुग्णांपैकी 5 रुग्णाचे वय 40 ते 60 वयोगटातील होते तर 5 रुग्णांचे वर 60 वर्षाच्या वर होते. कोरोना रुग्णवाढीचा सरासरी दर 0.8 % इतका आहे. तर रुग्ण दुपटीचा कालावधी 802 दिवसांवर गेला आहे. रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 96 % आहे. रुग्णसंख्या नियंत्रणात आल्याने सक्रिय रुग्णांचा आकडा कमी होऊन 7,947 हजारांवर आला आहे.

मुंबईत 13 इमारती आणि झोपडपट्टया कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले असून सक्रिय सीलबंद इमारतींची संख्या 65 इतकी आहे. बाधित रूग्णांच्या संपर्कात येणा-या व्यक्तींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून गेल्या 24 तासात बाधित रुग्णांच्या संपर्कात 2,465 अति जोखमीचे व्यक्ती आले आहेत. आज कोविड काळजी केंद्र 1 मध्ये अति जोखमीचे संपर्क उपचारासाठी दाखल 825 करण्यात आले. धारावीमध्ये आज 3 नवीन रुग्ण आढळले. धारावीतील एकूण रुग्णसंख्या 6903 इतकी आहे. माहीम मध्ये आज 8 नवे रुग्ण सापडले असून माहीम मधील एकूण रुग्ण 10,029 झाले आहेत. दादर मध्ये 3 नवे रुग्ण सापडले असून एकूण रुग्णांचा आकडा 9701 वर पोचला आहे. जी उत्तर मध्ये आज 13 नव्या रुग्णांची भर पडली असून एकूण रुग्णांचा आकडा 26,633 झाला आहे.