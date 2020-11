मुंबईत कोरोना नियंत्रणात, 6 दिवसात 1 हजार इमारती कोविड मुक्त

मुंबई: मुंबईतील कोविड नियंत्रणात येत असताना इमारतींमधील रुग्णांचे प्रमाणही कमी होऊ लागले आहे. गेल्या 6 दिवसात 1 हजार 24 इमारती कोविड मुक्त झाल्या आहेत. तर, 29 वस्त्यांही कोविड मुक्त झाल्या आहेत. मुंबईत कोविडचे रुग्ण दुप्पट होण्याचा कालावधी आता 157 दिवसांवर आला आहे. कोविड वाढीचा दर 0.44 टक्‍क्‍यांवर आला आहे. लॉकडाऊनमध्ये शिथीलता मिळू लागल्या पासून ऑगस्ट महिन्यापासून इमारतींमधील कोविडचे रुग्ण वाढू लागले होते. सप्टेंबर अखेरपर्यंत 70 टक्के रुग्ण हे इमारतींमधील होते. मात्र, आता इमारतींमधील रुग्णांची संख्या वेगाने घटू लागली असल्याचे चित्र दिसत आहे. महानगर पालिकेच्या साथ रोग नियंत्रण विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारी नुसार मुंबईतील सध्या 7 हजार 479 इमारतींमध्ये कोविडचे रुग्ण आढळल्याने या इमारती सिल करण्यात आल्या आहेत. तर, 24 ऑक्‍टोबर रोजी 8 हजार 503 इमारतीमध्ये कोविडचे रुग्ण आढळल्याने त्या सिल करण्यात आल्या होत्या. 24 सप्टेंबर रोजी 632 वस्त्यांमध्ये कोविडचे रुग्ण होते. आता 603 वस्त्यांमध्ये कोविडचे रुग्ण आहेत. 1 लाख नागरिक बंधने मुक्त गेल्या सहा दिवसात इमारतींमध्ये राहाणाऱ्या 1 लाख नागरिकांची कोविडची निर्बंधातून मुक्तता झाली आहे. सिल इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या दैनंदिन वावराही काही बंधने येतात. इमारत कोविड मुक्त झाल्यानंतर ही बंधने शिथील केली जातात. दुसऱ्या बाजूला वस्त्यांमध्ये राहाणाऱ्या अवघ्या 10 हजार नागरिकांची अशा प्रकारच्या बंधनातून मुक्तता झाली आहे. अधिक वाचा- मुंबई, ठाण्यातून 88 वन्यजीवांची तस्करी, दोन जणांना वनविभागाकडून अटक तीन महिन्यांपासून कोविडचा हॉटस्पॉट असलेल्या बोरीवलीतील रुग्णांची संख्याही घटू लागली आहे. बोरीवलीतील 329 इमारती गेल्या सहा दिवसात कोविड मुक्त झाल्या आहेत. कांदिवली येथील 171 इमारती कोविड मुक्त झाल्या आहेत. बोरीवलीत सध्या 929 इमारतीमध्ये कोविडचे रुग्ण आहे. मालाडमध्ये 673 इमारतींमध्ये कोविडचे रुग्ण आहेत. गेल्या सहा दिवसात या भागातील 14 इमारती कोविड मुक्त झाल्या आहेत. --------------------------------- (संपादनः पूजा विचारे) Corona control in Mumbai one thousand buildings free of covid in 6 days

