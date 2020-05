मुंबईत कोरोनाचा गुणाकार सुरूच, कोरोनाबाधितांचा आकडा हजाराच्या खाली नाहीच...

मुंबई : मुंबईत कोरोना बाधित रुग्णांचा आकडा हजारच्या खाली येण्यास तयार नसून आज दिनांक ३० मे रोजी 1510 नवीन रुग्ण आढळले. त्यामुळे एकूण रुग्णसंख्या 38 हजार 220 झाली आहे. तर आज 54 जणांचा मृत्यू झाला असून मृतांची एकूण संख्या 227 झाली आहे. मुंबईत रुग्ण मोठ्या संख्येने सापडत असले तरी बरे होणाऱ्यांचे प्रमाणही बऱ्यापैकी आहे. आज 356 रुग्ण बरे झाले असून बरे होऊन सुखरूप घरी गेलेल्यांची संख्या 16364 झाली आहे. मोठी बातमी - नुसते गुन्हे दाखल करू नका, मी स्वतः आलोय, अटक करा... मुंबईत आज 54 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृतांचा आकडा 1227 वर पोचला आहे.मृत्यू झालेल्या 54 रुग्णांपैकी 14 जणांचा मृत्यू आठवड्याभरात आहेत. आज नोंद झालेल्या 54 मृत्यूंपैकी 39 जणांना दीर्घकालीन आजार होते. आजच्या एकूण मृत्यू झालेल्या व्यक्तींमध्ये 31 पुरुष तर 23 महिलांचा समावेश होता. एकूण मृत झालेल्या रुग्णांपैकी 28 रुग्ण 60 वर्षा वरील होते तर 26 रुग्ण 40 ते 60 वर्षा दरम्यान होते. संशयित रुग्णांमध्ये ही वाढ झाली असून आज एकूण 857 नवे संशयित रुग्ण सापडले असून आतापर्यंत 30,243 संशयित रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. कोरोना बाधितांची संख्या वाढत असली तरी या आजारातून बरे होणाऱ्या रुग्णांची संख्या ही वाढत आहे. आज 356 रुग्ण बरे झाले असून आज पर्यंत 16,364 रुग्णांना घरी सोडण्यात आले. corona count in BMC area continues to grow more than 1500 news covid patients detected

Web Title: corona count in BMC area continues to grow more than 1500 news covid patients detected