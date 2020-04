तरुण-तरुणींनो सावधान! मुंबईतून ही धक्कादायक माहिती आली समोर...

मुंबई: कोरोनामुळे निधन झालेल्यांत बुजुर्गाचे प्रमाण जास्त आहे, पण आश्चर्य म्हणजे मुंबईत कोरोनामुळे रुग्णालयात दाखल केलेल्यात युवकांचे प्रमाण जास्त आहे. आत्तापर्यंत मुंबईतील रुग्णांचा आढावा घेतल्यास रुग्णालयात दाखल केलेल्यांपैकी 22 टक्के 21 ते 30 वयोगटातील आहेत, मात्र त्यांच्यात मृत्यूचे प्रमाण दोन टक्के आहे.

कोरोना महामारीमुळे मुंबईत निधन झालेल्यांपैकी बहुतांश 51 ते 70 या वयोगटातील आहेत. मुंबईतील महत्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा मुंबईत कोरोनामुळे झालेल्या दिडशे मृतांच्या आकडेवारीचे विश्लेषण केल्यास 63 टक्के म्हणजेच 95 मृत व्यक्ती या 51 ते 70 गटातील आहेत. त्यातही 61 ते 70 वयोगट जास्त धोकादायक आहे. या गटात 322 रुग्ण आहेत. निधन झालेल्यांपैकी 50 जण या गटातील आहेत. मात्र याचवेळी रुग्णालयात दाखल केलेल्यांत याच वयोगटाचे प्रमाण केवळ दहा टक्के आहे. यापूर्वीचे आजार असल्यास रुग्ण अतीगंभीर होण्याची किंवा दगावण्याची शक्यता जास्त असते. सत्तर वर्षावरील रु्णांचे प्रमाण सहा टक्के आहे. त्यापैकी केवळ एकाचे निधन झाले आहे. त्या रुग्णाचे वय 101 वर्ष होते. दरम्यान 21-30 वयोगटातील 676 जणांना लागण झाली आहे, तर या वयोगटातील तिघांचे निधन झाले आहे. तर 31 ते 40 गटात 631 रुग्ण आहेत, तर 9 जणांनी जीव गमावला आहे. आता 41 ते 50 (538 रुग्ण - 22 मृत्यू) आणि 51 ते 60 (451 रुग्ण - 45 निधन) परिस्थिती चिंताजनक आहे. अधिक आणि सविस्तर बातम्या वाचण्यासाठी ईपेपर वाचा दहा वर्षापेक्षा कमी वय असलेल्या 80 मुला-मुलींना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्याचवेळी 11 ते 20 वयोगटातील 202 रुग्ण आहेत. या वयोगटातील एकाही रुग्णाचा मृत्यू झालेला नाही. मधूमेह, उच्च रक्तदाब, हायपोथायरोडिझम, हृदयविकार, कर्करोग तसेच फुफ्फुसाचे आजार असल्यांना धोका जास्त असतो. अनेक जण ऐनवेळी रुग्णालयात येतात. मृत्यूपैकी अनेकांचे अखेरचे तासच केवळ रुग्णालयात असतात, काहींमध्ये तर हे प्रमाण दोन तासच आहे, याकडे महापालिकेचे आधिकारी लक्ष वेधतात.

Web Title: Corona infection is more prevalent among the youth in Mumbai