मुंबईत कोरोना रुग्णसंख्येचा वेग मंदावला, सरासरी दर घसरला

मुंबई : मुंबईत दुसऱ्या लाटेतील (Corona) कोरोना रुग्णसंख्येची नोंद कमी झाली. आज 362 नवीन रुग्ण सापडले (Corona New Patient) असून गेल्या तीन महिन्यातील ही सर्वात कमी रुग्णसंख्येची नोंद आहे. मुंबईतील कोरोनाग्रस्तांची (Mumbai Corona Patient) एकूण संख्या 7,34,119 इतकी झाली आहे. आज 539 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली असून आतापर्यंत 7,10,348 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. आतापर्यंत 79,65,330 कोरोना चाचण्या (Corona test) करण्यात आल्या. ( Corona patients very less today in Mumbai compare to last months-nss91)

रुग्ण संख्या कमी झाल्याने रुग्ण दुपटीचा कालावधी वाढून 1,299 दिवसांवर गेला आहे. रुग्णवाढीचा सरासरी दर ही 0.5 % पर्यंत खाली आला आहे. नव्या रुग्णांपेक्षा आज बरे होणारे रुग्ण अधिक असून रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण वाढून 97 % पर्यंत गेले आहे. तर रुग्णसंख्या नियंत्रणात आल्याने सक्रिय रुग्णांचा आकडा कमी होऊन 5,610 हजारांवर आला आहे.

मुंबईत आज दिवसभरात 10 रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद झाली. मुंबईतील मृतांचा आकडा 15 हजार 776 इतका झाला आहे. आज मृत झालेल्यापैकी 8 रुग्णांना दीर्घकालीन आजार होते. मृत्यू झालेल्यांमध्ये 5 पुरुष तर 5 महिला रुग्णांचा समावेश होता. मृत्यू झालेल्या रुग्णांपैकी एका रुग्णाचे वय 40 वयोगटाच्या खालील होते. 1 रुग्णाचे वय 40 आणि 60 च्या दरम्यान होते.तर 8 रुग्णांचे वर 60 वर्षाच्या वर होते.