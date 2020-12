सात महिन्यांत पहिल्यांदाच मुंबईतील कोरोना पॉझिटिव्ह दर 14 टक्क्यांपेक्षा खाली

मुंबई: मुंबईतील गेल्या सात महिन्यांत कोविड पॉझिटिव्ह दर पहिल्यांदाच 14 टक्क्यांपेक्षा खाली आला आहे. पालिकेच्या डॅशबोर्डच्या मते, पॉझिटिव्ह दर 16.07 टक्क्यांवरून 13 डिसेंबरपर्यंत 13.89 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. जो 13 नोव्हेंबर

पर्यंत कायम होता. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, यासाठी बरीच कारणे आहेत. ज्यामुळे मुंबईतील केसेसमध्ये नियंत्रण मिळवणे सोपे झाले आहे. पालिकेचे अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त सुरेश काकणी यांनी सांगितले की, मुंबईत दररोजच्या केसेसमध्ये नियंत्रण येण्याची अनेक कारणे आहेत. सणांच्या काळादरम्यान केसेसमध्ये वाढ होण्याची शक्यता होती. गेल्या सात महिन्यांत 35 टक्क्यांहून 14 टक्क्यांपर्यंत आणण्यात यश येतंय. दर महिन्याचा पॉझिटिव्ह दर ही कमी होऊन 4 टक्क्यांपर्यंत आला आहे. पालिकेच्या उपायायोजनांना यश पालिकेने राबवलेल्या उपायायोजना आणि सर्वांनी दिलेली साथ यामुळे पॉझिटिव्ह दर कमी आणण्यात यश आले आहे. सणांच्या दरम्यान पॉझिटिव्ह दरामध्ये किंचित वाढ होईल अशी आमची अपेक्षा होती. मात्र, मुंबईचा आठवड्याचा दर आणि रिकव्हरी दर वाढला आहे, असे ही काकाणी यांनी स्पष्ट केले आहे. मुंबई विभागातल्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा. चाचण्यांचा वेग वाढला ऑगस्टमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयानंतर चाचण्यांना वेग आला होता. परिणामी अधिक केसेस आढळल्या. दिवाळीनंतर दररोज जवळपास 15 ते 17 हजार चाचण्या घेतल्या जात आहेत अशी ही माहिती त्यांनी दिली. कोविड -19 चाचणीतही 50 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. 24 ऑगस्टपर्यंत मुंबईतील सरासरी 5,500 चाचण्या घेत होतो. पण, आता ही संख्या जवळपास 16,000 आहे. त्रिसूत्री जीवनाचा अविभाज्य घटक जोपर्यंत लस येत नाही आणि कोरोना पूर्णपणे नियंत्रणात येत नाही तोपर्यंत त्रिसूत्री पाळणे गरजेचे आहे. मास्क, सोशल डिस्टसिंग आणि हात स्वच्छ धुणे ही त्रिसूत्री जीवनाचा अविभाज्य घटक आहे. या त्रिसूत्रीचा वापर करणे आवश्यक आहे असेही काकाणी यांनी सांगितले. 35 टक्क्यांहून 14 टक्क्यांवर दर दरम्यान, दोन दिवसांपासून शहराचा दररोजचा पॉझिटिव्ह दर 4% पर्यंत खाली आला आहे. कोविड -19 चाचणीसाठी मानक मानल्या जाणार्‍या आरटी-पीसीआर चाचणीचा पॉझिटिव्ह दर 6% आहे, तर जलद प्रतिजैविक चाचण्यांसाठी पॉझिटिव्ह दर 2 टक्क्यांवर स्थिर आहे. मुंबईत गेल्या आठवड्यात दोन दशलक्ष कोविड -19 चाचण्या पूर्ण झाल्या आहेत. अधिक वाचा- येत्या जानेवारीपासून मुंबई लोकल सुरु करण्याचा विचार: विजय वडेट्टीवार मे महिन्यात शहरात पॉझिटिव्हीचे प्रमाण 35% ते 40% पर्यंत पोहोचले होते. त्यात सप्टेंबरमध्ये घट दिसून आली. ऑक्टोबरच्या शेवटी, दररोजचा पॉझिटिव्ह दर 10% पर्यंत खाली आला होता. तज्ज्ञांच्या मते शहरात रोगाचा संसर्ग कमी होण्याचे लक्षण मानले जाऊ शकते. ------------------------- (संपादन- पूजा विचारे) Corona positive rate in Mumbai below 14 per cent seven months BMC succeeds

