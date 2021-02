अर्भकांमधील अँटीबॉडीज उलगडणार महत्त्वाचे धागेदोरे, कोरोनाच्या पुढील संशोधनाला मुंबईत सुरवात

मुंबई : कोविडची बाधा झालेल्या अर्भकांमधील अँटीबॉडीजबाबत महानगर पालिकेने तपासणी सुरु केली आहे. अर्भकांना कोविडची लस देण्याचा विचार झाल्यास या अभ्यासाचा उपयोग करता येणार आहे. महापालिकेचे अतिरीक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी कोविडची लस घेतली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी अर्भकांबाबत सुरु असलेल्या चाचणीची माहिती दिली. महापालिकेच्या कस्तुरबा आणि नायर रुग्णालयात अशी चाचणी करण्यास सुरवात झाली आहे. कोविडबाधित गर्भवती मातांपासून कोविड काळात काही अर्भकांना कोविडची बाधा झाली होती. ‘कोविडची बाधा होऊन त्यावर मात केलेल्या अर्भकांच्या रक्ताचे नमुद घेऊन त्यांच्या शरीरातील प्रतिजैविकांची तपासणी करण्यात येणार आहे. या अर्भकांच्या शरीरात अँटीबॉडीज तयार झाली आहेत का हे तपासले जाणार आहे. महत्त्वाची बातमी : कर्जतमध्ये बंगला आपला न्यारा...! निसर्गरम्य परिसरामुळे मुंबई-पुणेकरांची पसंती या अभ्यासचा वापर भविष्यात बालकांना लस देण्याचा विचार झाल्यास त्यासाठी करता येऊ शकतो असे काकाणी यांनी सांगितले.सध्या 18 वर्षावरील नागरीकांना लस देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. कोविड लसीच्या चाचणीत 18 वर्षाखालील रुग्णांचा समावेश करण्यास करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे आता 18 वर्षाखालील नागरीकांना लस न देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. असे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. कोविड लसीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्याला सुरवात झाली आहे. सध्या महानगर पालिकेकडे 2 लाख 65 हजार लसींचा साठा आहे. तसेच, आवश्‍यकतेनुसार केंद्र सरकारकडून लसीचा साठा मिळू शकतो असेही काकाणी यांनी सांगितले. महत्त्वाची बातमी रायगडमध्ये सरपंचपदासाठी घोडेबाजार जोरात; उद्यापासून निवड प्रक्रिया सुरू महानगर पालिकेने कोविड काळात म्हाडा तसेच इतर प्राधिकरणांकडून इमारती ताब्यात घेतल्या होत्या. या इमारतींमध्ये कोविड केंद्र तसेच विलगीकरण केंद्र तयार करण्यात आले होते. आता कोविड नियंत्रणात असला तरी हे केंद्र बंद करण्यात येणार नाही. 31 मार्च नंतर परीस्थीतीचा अंदाज घेऊन याबाबत निर्णय घेण्यात येईल असेही काकाणी यांनी सांगितले. mumbai news corona research testing of antibodies in just born babies after transmission of corona virus by mother

