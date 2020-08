BIG NEWS -  कोरोना चाचणीचे दर झालेत कमी, चाचणी झाली स्वस्त, जाणून घ्या नवीन दर...

मुंबई : गेले चार महिने कोरोना महामारीने राज्यासह देशभरात थैमान घातल्याचे पाहायला मिळत आहे. तर, या कोरोनारोगाचे निदान होण्यासाठी लागणाऱ्या चाचणीचे दर सुरुवातीला सर्व सामान्यांना परवडणारे नव्हते. त्यामुळे, कोरोनाच्या चाचणीचे दर आता आणखी कमी करण्यात आले आहेत. आता कोरोनाची चाचणी 1900 रुपयांत करुन मिळणार आहे. याचशिवाय घरी जाऊन चाचणी करण्यासाठी नागरिकांना 2200 ते 2500 रुपये मोजावे लागणार आहेत. सध्याच्या घडीला राज्यभरात 350 कोरोना टेस्टिंग लॅब आहेत. त्यानुसार प्रत्येक दिवशी जवळपास 75 कोरोना चाचण्या करु शकतो. सध्या राज्यातील कोरोना मृत्यूदर नियंत्रणात आणण्यासाठीही विविध उपाययोजना केल्या जात असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे. जर कोरोना विरुद्ध लढा द्यायचा असेल तर त्यापासून बचावासह त्याचे निदान होऊन वेळीच उपचार करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे माफक दरात आणि कमीतकमी वेळेत चाचणी होण्याची गरज लक्षात घेण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. चार दिवसांत मास्क-सॅनिटायझर किंमतीच्या नियंत्रणाबाबत आदेश काढणार... मास्क आणि सॅनिटायझरच्या किंमतीवर नियंत्रण आणणारं महाराष्ट्र हे देशातील पहिलं राज्य आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारकडून येत्या चार दिवसांत याबाबतचे आदेश जारी करण्यात येतील, अशी माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. आरोग्यमंत्री म्हणाले, मास्क आणि सॅनिटायझर सर्वसामान्यांना परवडेल, “अशा दरात उपलब्ध असतील. काहीजण अव्वाच्या सव्वा भावात मास्क विकत आहेत. मास्कच्या क्वालिटीनुसार आम्ही दर नियंत्रित करणार आहोत. संपादन - सुस्मिता वडतिले

