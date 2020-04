धारावीकरांनो सावधान! ही धक्कादायक बातमी आली समोर...

मुंबई : धारावीत रविवारी कोरोनाचे आणखी दोन रुग्ण आढळल्याने एकूण रुग्णांची संख्या 5 झाली आहे. त्याशिवाय धारावीच्या आसपासच्या परिसरातही 2 बाधित रुग्ण आढळल्याने चिंता वाढली आहे. दरम्यान, पालिकेने या परिसरात हेल्थ कॅम्प सुरू करून संशयितांची तपासणी सुरू केली आहे. मुंबईतील महत्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा धारावीतील डॉ.बलिगा नगर, वैभव अपार्टमेंटमध्ये 2 रुग्ण सापडल्यानंतर आज मदिना नगर आणि मुकुंद नगरमध्ये आणखी दोन कोरोना बाधित रुग्ण सापडल्याने परिसरात संसर्ग वाढला आहे. मदिनानगर मधील 21 वर्षीय तरुणाला; तर मुकुंद नगरमधील 48 वर्षीय व्यक्तीला कोरोनाची बाधा झाल्याने त्यांना सायन रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. पालिकेने हा परिसर सील केला असून तेथील लोकांची तपासणी सुरू केली आहे. अधिक बातम्यांसाठी "ईपेपर" वाचा। डॉ. बलिगा नगरमध्ये अडीच हजाराहून अधिक लोकसंख्या आहे. त्यात 132 ज्येष्ठ नागरिक असून 32 जणांमध्ये सर्दी, ताप, खोकल्याची लक्षणे आढळली आहेत. त्यांच्या स्वॅबचे नमुने तपासणीसाठी परळ येथील हाफकीन इन्स्टिट्यूटमध्ये पाठवण्यात आले आहेत. धारावी आणि परिसरात एकूण 7 कोरोना बाधित रुग्ण सापडले आहेत. पालिकेच्या सर्वेक्षणात 57 जण हाय रिस्क आणि 187 जण लो रिस्क संपर्कात आल्याचे समोर आले आहे. या परिसरातील 3450 लोकांना होम क्वारंटाईन करण्यात आले आहे Corona two more in Dharavi

