मुंबईत लसीकरणाचा वेग मंदावला, २० टक्केच नागरिकांना सुरक्षा कवच

मुंबई : मुंबईत कोरोना लसीकरण मोहीम (corona vaccination) सुरू होऊन 7 महिने होत आहेत. या 7 महिन्यांत मुंबईच्या केवळ 20 टक्के लोकसंख्येला कोरोनाचे दोन्ही डोस (corona two dose) मिळाले आहेत. अशा प्रकारे, केवळ 20 टक्के मुंबईकरांना (mumbaikar) कोरोनापासून सुरक्षाकवच मिळाले आहे. त्यामुळे, मुंबईतील लसीकरण हे धीम्या (slow vaccination) गतीने सुरू असून लसीच्या अपुऱ्या पुरवठ्याने लसीकरणावर परिणाम (less vaccines) होत असल्याचे सांगितले जात आहे. (corona vaccination-corona two dose-mumbaikar-slow vaccination-less vaccines-nss91)

लसीच्या अभावामुळेच मुंबईतील लसीकरण मोहिम सातत्त्याने डगमगत आहे. पालिका आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार, काही महिन्यांत जास्त लसीकरण होत आहे तर काही महिन्यांत अगदीच कमी लसीकरण झाल्याचे पालिकेच्या आकडेवारीनुसार समोर येत आहे. 16 जानेवारीपासून मुंबईत लसीकरण मोहिमेला सुरुवात झाली. पहिल्या टप्प्यात आरोग्यसेवकांना कोरोना लसीकरण सुरू करण्यात आले. यानंतर, पालिकेने 14 फेब्रुवारीपासून फ्रंट लाइन वर्कर्स, 1 मार्चपासून वृद्ध आणि 45 वर्षांवरील, 1 मे पासून 18 वर्षांवरील आणि 2 ऑगस्टपासून अंथरुणाला खिळलेल्या रुग्णांच्या लसीकरणाचेकाम सुरू झाले आहे.

प्रत्येकाला लस मिळावी म्हणून पालिकेने टप्प्याटप्प्यात लसीकरण केंद्रांची संख्या वाढवली आहे. सध्या मुंबईत पालिकेचे 293 आणि सरकारी आरोग्य योजनेअंतर्गत 20 केंद्रे चालवली जातात. याशिवाय 114 खाजगी लसीकरण केंद्रे आहेत. पालिकेच्या कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. मंगला गोमारे यांनी सांगितले की, पालिकेला सुरुवातीपासून आतापर्यंत फक्त 49 लाखांहून अधिक लसीचे डोस मिळाले आहेत. यातील सुरुवातीला खासगी लसीकरण केंद्रांना 5 लाखांपेक्षा जास्त डोसचे वाटप करण्यात आले आहेत. 16 जानेवारी ते 2 ऑगस्ट पर्यंत पालिका केंद्रांमध्ये लोकांना 38,22,770 डोस देण्यात आले आहेत तर सरकारी केंद्रांवर लाभार्थ्यांना 4,19,196 डोस देण्यात आले आहेत. तर खासगीत 30 लाखांहून अधिक लोकांना लसीचे डोस देण्यात आले आहेत.

लसीकरणाचा चढ-उतार

मुंबईमध्ये मे आणि जुलै महिन्यात लसीकरणाचा वेग कमी होता. जूनच्या तुलनेत जुलैमध्ये 20 टक्के कमी लसीकरण झाले. तर, एप्रिलच्या तुलनेत मे महिन्यात 34 टक्के लसीकरण झाले. पालिका आरोग्य विभागाने दररोज जाहीर केलेल्या लसीकरण अहवालानुसार, जानेवारी महिन्यात दररोज सरासरी 1300 लोकांना लसीचे डोस दिले जात होते. तर, फेब्रुवारीमध्ये आलेख 6 हजारांवर पोहोचला. त्याचप्रमाणे मार्चमध्ये दररोज सरासरी 31 हजार डोस दिले जात होते, जे एप्रिलमध्ये वाढून 42 हजारांपर्यंत झाले, मात्र, मेमध्ये हा आलेख 28 हजारांवर घसरला. जूनमध्ये आलेख 71 हजारांपर्यंत वाढला आणि त्यानंतर जुलै महिन्यात हा आलेख 59 हजारांवर आला.

महिना झालेले लसीकरण

जानेवारी - 39,690

फेब्रुवारी- 1,81,620

मार्च - 9,31,664

एप्रिल- 12,75,652

मे- 8,47,415

जून - 21,59,690

जुलै - 17,88,132

पालिकेला फक्त 49 लाखांहून अधिक डोस -

दरम्यान, मुंबई महापालिकेला आतापर्यंत 49 लाख 45 हजार 470 डोस 3 ऑगस्टपर्यंत मिळाले आहेत. आतापर्यंत जुलै महिन्यात सर्वाधिक 9,83,390 डोस पालिकेला मिळाले असून सर्वात कमी डोस मे महिन्यात प्राप्त झाले आहेत.

महिना मिळालेले डोस

जानेवारी - 2,65,000

फेब्रुवारी- 5,71,000

मार्च - 8,10,950

एप्रिल- 9,47,500

मे- 5,23,440

जून - 7,39,190

जुलै - 9,83,390

ऑगस्ट (3 ऑगस्ट) 1,05,000

लसीकरणासाठी गर्दीच गर्दी

लसींच्या अभावामुळे आतापर्यंत बऱ्याचदा पालिकेला लसीकरण केंद्र बंद ठेवावी लागली आहेत. ज्याचा फायदा लसीकरण केंद्रावर गर्दी करणाऱ्या सामान्य नागरिकांना बसला आहे. लसीचा पहिला डोस मिळावा यासाठी छोट्या-मोठ्या लसीकरण केंद्रावर नागरिक रात्री 12 वाजल्यापासून रांगा लावत असल्याचे चित्र आहे. तर, काही ठिकाणी मर्यादित डोस मिळत असल्याने पहाटे तीन वाजताच कूपन वाटले जातात. त्यामुळे, नागरिक रात्रभर कूपन मिळण्यासाठी ही रांगेत उभे राहत असल्याचे चित्र सध्या मुंबईत पाहायला मिळत आहे.