Palghar News : रुग्णालयातील राड्याला न्यायालयाचा दणका! राहुल घरतची कोठडी वाढली, तिघांचा अटकपूर्व जामीनही फेटाळला आणि अटक वॉरंटची मागणी

पालघर - पालघरमधील खाजगी रुग्णालयात डॉक्टरांना शिवीगाळ, कर्मचाऱ्यांना धमकी आणि मारहाणीच्या प्रकरणाने आता चांगलेच न्यायालयीन वळण घेतले आहे. या प्रकरणात अटक असलेले शिवसेनेचे शहरप्रमुख राहुल घरत याच्या पोलीस कोठडीत न्यायालयाने १३ सप्टेंबरपर्यंत (तीन दिवस) वाढ केली आहे. त्याचवेळी शिवसेनेच्या तीन पदाधिकाऱ्यांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आल्याने या प्रकरणातील आरोपींच्या अडचणी वाढल्या आहेत. दरम्यान पोलिसांच्या संपर्कात न येणाऱ्या अन्य पदाधिकारी यांची धरपकड करण्यासाठी अटकवॉरंट काढण्याची मागणी पोलिसांनी न्यायालयाकडे केली आहे..५ ते ६ सप्टेंबरच्या मध्यरात्री पालघरमधील रिलीफ हॉस्पिटलमध्ये दहीहंडी उत्सवातील जखमी सदस्यांवर उपचार सुरू असताना काही शिवसेना पदाधिकारी व कार्यकर्ते रुग्णालयात घुसल्याचा आरोप आहे. डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ, दमदाटी तसेच कर्मचारी विवेक झिंगा यांना मारहाण केल्याची तक्रार झाल्यानंतर पालघर पोलिसांनी एकूण १७ जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला..घरतच्या कोठडीत तिसऱ्यांदा वाढया प्रकरणातील अटकेत असलेले राहुल घरत यांना ७ सप्टेंबरला अटक करून न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. सुरुवातीला त्यांना मंगळवारपर्यंत एक दिवसाची पोलीस कोठडी देण्यात आली. त्यानंतर कोठडीत गुरुवारपर्यंत वाढ करण्यात आली. आज न्यायालयाने त्यांच्या कोठडीत तिसऱ्यांदा वाढ केली असून 13 सप्टेंबरपर्यंत (तीन दिवस) पुन्हा कोठडी सुनावली.गुरुवारी तपास अधिकारी तथा पोलीस उपअधीक्षक उमेश गवळी यांनी घरत यांना प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी सुजाता बांदल यांच्यासमोर हजर केले. तपासासाठी आणखी पाच दिवसांची कोठडी मागण्यात आली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने घरतच्या पोलीस कोठडीत वाढ केली..तिघांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळलादरम्यान याच गुन्ह्यातील शिवसेनेचे उपतालुकाप्रमुख मनीष (विकी) संखे, युवा सेनेचे जिल्हाध्यक्ष साईराज पाटील आणि शिवसेनेचे राहुल संखे यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायाधीश सागर पाटील यांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर तिघांचेही अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळले. त्यामुळे या तिघांवरही अटकेची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. या प्रकरणातील मूळ याचिकेवर १५ सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे..पोलिसांकडून अटकवॉरंटची मागणीएफआयआरमध्ये नावे असलेले काहीजण पोलिसांच्या तपासात सहकार्य करण्यासाठी किंवा चौकशीसाठी हजर राहत नसल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख कुंदन संखे, युवा सेना जिल्हाप्रमुख साईराज पाटील, आमदारपुत्र रोहित गावित, उपतालुका प्रमुख मनीष संखे, उप तालुका प्रमुख राहुल संखे, युवा सेना विधानसभा प्रमुख ऋषभ वारे तसेच पदाधिकारी शुभम बांदिवडेकर, मनोज घरत आणि नगरसेवक नीलम संखे यांच्याविरोधात अटकवॉरंट काढण्याची मागणी पोलिसांनी न्यायालयात केली आहे. या मागणीवर ११ सप्टेंबरला सुनावणी व निर्णय अपेक्षित आहे..उच्च न्यायालयाच्या नाराजीने तपासावर दबावया प्रकरणातील पोलिसांच्या तपासावर मुंबई उच्च न्यायालयानेही नाराजी व्यक्त केली आहे. तपासातील दिरंगाईवर प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने आरोपींना फरार होण्याची संधी दिल्याबद्दल पालघर पोलिसांना खडे बोल सुनावले आहेत. तपास मुंबई क्राइम ब्रांचकडे सोपवण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिल्याचे समोर आले आहे..काही दिवसांत निर्णायक वळण मिळण्याची शक्यताया प्रकरणात न्यायालयीन घडामोडी वाढत असल्याने आता पालघर पोलिसांसमोर तपासाची गती वाढवून सर्व आरोपींपर्यंत पोहोचण्याचे आव्हान आहे. राहुल घरतच्या कोठडीत झालेली वाढ, तिघांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला जाणे आणि अन्य आरोपींविरोधातील अटक वॉरंटची मागणी यामुळे रुग्णालयातील मारहाण प्रकरणाला पुढील काही दिवसांत निर्णायक वळण मिळण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.