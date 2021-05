रशियाचं व्हॅक्सिन टुरिझम: लसीच्या डोससह मिळणार 'या' सुविधा

By

मुंबई: भारतात पुन्हा एकदा व्हॅक्सिन टुरिझमचा विचार जोर धरु लागला आहे. अनेक भारतीय परदेशात जाऊन कोरोना प्रतिबंधक लसींचे डोस घेण्याचा विचार करत आहेत. सध्याच्या घडीला असा विचार करणाऱ्या भारतीयांसमोर मॉस्कोचा (Russia vaccine tourism) पर्याय आहे. दिल्लीतील एका ट्रॅव्हल एजन्सीने व्हॅक्सिन टुरिझम पॅकेज जाहीर केले आहे. या पॅकेजमध्ये २४ दिवसांसाठी रशिया टूर आणि स्पुटनिक-व्ही (Sputnik-V vaccine) लसीच्या दोन डोसचा समावेश आहे. लसीच्या दोन डोसमध्ये २१ दिवसांचे अंतर असेल. या काळात तुम्हाला रशियाची भ्रमंती घडवली जाईल. प्रतिमाणसी १.३ लाख रुपयांचे हे पॅकेज आहे. (Covid-19 24 days in Russia plus 2 Sputnik V shots for Rs 1.3 lakh)

मॉस्कोत उतरल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी तुम्हाला स्पुटनिक व्ही लसीचा पहिला डोस दिला जाईल, असे ट्रॅव्हल एजन्सीच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. रशियात जाऊन कोरोना प्रतिबंधक लसीचा डोस घेण्यासाठी ३० डॉक्टरांची पहिली बॅच १५ मे ला च रवाना झाली आहे. यात गुरुग्राममधले डॉक्टर्स आहे. दुसरी बॅच २९ मे ला जाणार आहे. यात दिल्लीमधील डॉक्टर्स आहेत. त्यांनी ग्रुप बुकिंग केल्याचे ट्रॅव्हल एजन्सीतील कर्मचाऱ्याने सांगितले. टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिले आहे.

हे ग्रुप तीन दिवस सेंट पीटर्सबर्गमध्ये काढतील आणि उर्वरित दिवस मॉस्कोमध्ये असतील. पॅकेजमध्ये दिल्लीवरुन हवाई प्रवासाचे तिकिट, ब्रेकफास्ट, डिनर आणि पर्यटन स्थळांच्या भ्रमंतीचा समावेश आहे. सध्या रशियाने भारतीयांना व्हॅक्सिनचा डोस घेण्यासाठी त्यांच्या देशात येण्याची परवानगी दिली आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे अनेक देशांनी भारतीयांना प्रवेशबंदी केली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे रशियात गेल्यानंतर तिथे क्वारंटाईन होण्याचीही आवश्यकता नाही.