कोव्हिडमुळे वाहन उद्योगाला मोठा फटका! व्यवसायात जुलैमध्ये गेल्यावर्षीच्या तुलनेत मोठी घट

मुंबई : कोव्हिड 19 संसर्गामुळे देशात जुलै महिन्यात वाहन नोंदणीला मोठा फटका बसला आहे. ट्रॅक्टर वगऴता इतर सर्व सेगमेंटमधील वाहन रजीस्ट्रेशनमद्ये गेल्या वर्षाच्या तुलनेत जुलै महिन्यात 37 ते 75 टक्क्यापर्यंत घट झाल्याचे चित्र आहे. जून महिन्याच्या तुलनेत ही परिस्थिती थोडीफार सुधारली आहे. सर्व सेगमेंटमध्ये वाहन विक्री कमी होत असतांना ट्रॅक्टरच्या विक्रीत 37.24 टक्के वाढ नोंदवण्यात आली आहे. महत्वाचे म्हणजे ट्रॅक्टर खरेदीत महाराष्ट्र अव्वल ठरला आहे. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डिलर्स असोसीएशन (फाडा) ने ही माहिती दिली आहे. ऑगस्ट महिन्यात वाहन विक्रीचे चित्र थोडेफार आशादायी असण्याचा अंदाजही या अहवालात व्यक्त केला गेलाय. लॉकडाऊनमध्येही रेल्वे सुसाट ! कमावला 'इतक्या' कोटींचा महसूल कोरोनामुळे फटका बसलेला वाहन मार्केट अजूनही जाग्यावर आलेल नाही. रस्ते वाहतूक , महामार्ग विभागाकडे जुलै महिन्यात नोंदवण्यात आलेल्या दुचाकी, तीन चाकी, व्यावसायिक, प्रवासी वाहनांच्या संख्येवरुन हे लक्षात येतय. चांगला पाऊस पडल्यामुळे शहराच्या तुलनेत ग्रामिण भागात टू व्हिलर, थ्रि व्हिलर आणि ट्रॅक्टरच्या विक्रीत चांगली वाढ नोंदवली गेली आहे. ज्या राज्यांना कोरोनाचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. त्या राज्यांमध्ये वाहन नोंदणीचे प्रमाण घसरले आहे. केंद्र सरकारने जाहिर केलेल्या पतपुरवठा धोरणाचा हवा तेवढा फायदा वाहन क्षेत्राला होत नसल्याचे रिटेलर्सचे म्हणणे आहे. ऑगस्टमध्ये विक्री वाढणार

ऑगस्ट महिन्यात गणेश चतुर्शी आणि ओनम उस्तव सुरु होत असल्यामुळे वाहन विक्रीत सकारात्मक वाढ होणार आहे. त्यामुळे वाहन बाजारात थोडी फार गती येईल असा अंदाज या अहवालातून व्यक्त करण्यात आला आहे. ट्रॅक्टर खरेदी वाढली, महाराष्ट्र अव्वल

देशात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या महिन्यात सर्वाधिक ट्रॅक्टर खरेदीची नोंद महाराष्ट्रात करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात 4,073 ट्रॅक्टरची नोंदणी झाली होती. मात्र या वर्षी जुलै महिन्यात 8,988 ट्रॅक्टर्सची नोंदणी झाली आहे. म्हणजे जवळपास 120 टक्क्याने वाढ झाली आहे. तर पंजाब,गुजरात, झारखंड , कर्नाटक, तामिळनाडू या राज्यात ट्रॅक्टरच्या नोंदणीत 35 ते 110 टक्क्यापर्यंत वाढ नोंदवली गेली आहे.तर जम्मू काश्मीरमध्ये केवळ 5 ट्रॅक्टरची नोंदणी झाली आहे. रायगड जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्राला मोठा फटका; उत्पादन क्षमतेत झालीये इतकी घट... जून महिन्याच्या तुलनेत जुलै महिन्यात वाहन नोंदणीत सकारात्मक वाढ झाली आहे. मात्र अजूनही वाहन उद्योग व्यवस्थित जाग्यावर आलेले नाही. केंद्राच्या पतपुरवठा धोरणाचा वाहन उद्योगाला हवा तसा लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने यावर विचार करावा आशिष काळे, अध्यक्ष फाडा

जुलै महिन्यातील वाहन नोंदणी

टू व्हिलर जुलै 2020 8,74,638 जुलै 2019 13,98,702 वाहन नोंदणीतील घट 37.47 टक्के .थ्री व्हिलर जुलै 2020 15,132 जुलै 2019 58,940 वाहन नोंदणीतील घट 74.33 टक्के व्यावसायिक वाहन जुलै 2020 19,293 जुलै 2019 69,338 वाहन नोंदणीतील घट 72.18 टक्के प्रवासी वाहने जुलै 2020 1,57,373 जुलै 2019 2,10,377 वाहन नोंदणीतील घट 25.19 टक्के ट्रक्टर्स जुलै 2020 76,197 जुलै 2019 55,522 वाहन नोंदणीतील वाढ 37.24 टक्के ....

जुलै 2020 - एवढ्या वाहनांची नोंद झाली - 11,42,633

जुलै 2019- 17,92,879 ( 36.27 ने कमी )) टू व्हिलर वाहनांची नोंदणी कंपनी जुलै 20 जुलै 19 हिरो मोटरकॉर्प- 3,55,595 4,98,050 होंडा मोटरसायकल 2,01,432 3,56,823 टिव्हीएस मोटर 1,24,144 2,10,846 बजाज ऑटो 93,371 1,68,554 रॉयल इनफील्ड 34,313 50,420 इंडीया यामाहा 32,819 52,043 तिन चाकी वाहन नोंदणी कंपनी जुलै 20 जुलै 19 बजाज ऑटो 5,627 28,237 पॅजीओ 3075 11,298 टिव्हीएस 389 1024 व्यावसायिक वाहने कंपनी जुलै 20 जुलै 19 महिंद्रा 8,930 17,158 टाटा मोटर्स 4,058 27,811 अशोक लेलँड 1619 11,459 मारुती सुझुकी 1,374 2202 एकुण वाहने 19,293 69,338 प्रवासी वाहने कंपनी जुलै 20 जुलै 19 मारुती सुझुकी 79,315 99,381 हुंडाई 29,413 38,556 टाटा मोटर्स 12,753 12,760 महिंद्रा 7811 17,823 रेनॉल्ट 4997 4293 टोयाटा किर्लोस्कर 4396 9991 फोर्ड इंडीया 3213 5687 होंडा कार 3,303 10,763 ट्रॅक्टर कंपनी जुलै 20 जुलै 19 महिंद्रा (ट्रॅक्टर) 18,607 13,399 महिद्रा ( स्वराज ) 12,249 8,290 टॅफे 9,579 6500 इस्कॉर्ट 8781 5988 आयशर 4,969 4,038 इतर कंपन्या महाराष्ट्रात जुलै (2020) महिना एवढ्या नवीन वाहनांची नोंदणी टू व्हिलर- 70,690 (जुलै 2019- 1,20,839) (घट- 41.50 टक्के)

थ्री व्हिलर- 1,506 (जुलै 2019- 7998) (घट- 81.17 टक्के)

व्यावसायिक वाहने- 2,317 (जुलै 2019 - 9212) ( घट- 78.85 टक्के)

प्रवासी वाहने- 16,149 (जुलै 2019- 22,155 )) (घट- 27.11 टक्के)

ट्रॅक्टर्स- 8,988 (जुलै-2019- 4,073)) (वाढ- 120.67 टक्के)

एकुण- 99,650 (जुलै 2019 -1,64,277)) (घट- 39.34 टक्के) ----------------------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

Web Title: Covid hits auto industry! A big drop in business in July compared to last year