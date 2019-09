मुरबाड : मुरबाड ग्रामीण रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. अखिलेश शिंदे यांच्यावर मुरबाड पोलिस ठाण्यात विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. डॉ. शिंदे यांनी मागील 2 वर्षांपासून ग्रामीण रुग्णालयात कार्यरत असणाऱ्या एका महिला परिचारिकेसमोर वारंवार अश्‍लील कृत्य करून मानसिक व शारीरिक त्रास दिला असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच रुग्णांच्या समोर शिवीगाळ केल्याचाही आरोप शिंदे यांच्यावर करण्यात आला आहे. याबाबत परिचारिकेने वरिष्ठांनाही कळवले होते. अखेर मानसिक त्रास सहन न झाल्याने तिने मुरबाड पोलिस ठाण्यात जाऊन तक्रार दाखल केली.

Web Title: Crimes against doctors due to disrespect for female hostess