Damage Survey :ऐंशी टक्के क्षेत्राचे दुष्काळी पंचनामे ;तीस हजार ६०८ गावांतील प्रक्रिया पूर्ण

मुंबई : राज्यातील कृषी विभागांतर्गत पीक पाहणी व नुकसान भरपाईच्या पार्श्वभूमीवर ‘ट्रीगर १’ लागू झालेल्या तालुक्यांमध्ये गतीने पंचनामे सुरू असून, आजअखेर राज्यातील एकूण २६५ तालुक्यांमध्ये ट्रीगर १ लागू झाला असून, तेथील सुमारे ३२ हजार ९३६ गावांपैकी ३० हजार ६०८ गावांमध्ये पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. यानुसार राज्यात आतापर्यंत ७९ टक्के क्षेत्रावरील पंचनाम्याचे काम यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले आहे..राज्यात एकूण आठ कृषी विभागांमध्ये एक कोटी ५० लाख ९० हजार ६२० हेक्टर पेरणी व लागवडीखालील क्षेत्र नोंदविले गेले आहे. यापैकी एक कोटी १८ लाख ७९ हजार २२१ हेक्टर क्षेत्राचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. या मोहिमेत राज्यातील एकूण १ कोटी ४५ लाख १६ हजार ८२५ शेतकऱ्यांपैकी एक कोटी ६ लाख ६७ हजार ४३४ म्हणजेच ७३ टक्के खातेदार शेतकऱ्यांचे पंचनामे पूर्ण करण्यात आले आहेत..विभागनिहाय पंचनाम्यांची प्रगती पाहता, अमरावती विभागाने पंचनाम्यांमध्ये आघाडी घेतली असून तेथे सर्वाधिक ९५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. अमरावती विभागातील ५६ तालुक्यांमधील ७,४३५ गावांपैकी ७,२७८ गावांमध्ये २९ लाख ८६ हजार ९२३ हेक्टर क्षेत्राचे पंचनामे पूर्ण झाले असून २० लाख १९ हजार १६० शेतकऱ्यांना यात समाविष्ट केले गेले आहे. त्यापाठोपाठ लातूरविभागात ४६ तालुक्यांमधील४,३५५ गावांमध्ये २६ लाख ८ हजार ५६३ हेक्टरचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत.छत्रपती संभाजीनगर२८ तालुके१७ लाख५४ हजार६५९ हेक्टर.नागपूर39 तालुके१० लाख७६ हजार ६१२ हेक्टरपुणे३३ तालुके१७ लाख५ हजार ४०६ हेक्टरनाशिक३५ तालुके१३ लाख९१ हजार६०८ हेक्टरकोल्हापूर१६ तालुके३ लाख३९ हजार४३ हेक्टरकोकण१२ तालुके१६ हजार ४०३ हेक्टरपुणे३३ तालुके१७ लाख५ हजार ४०६ हेक्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.