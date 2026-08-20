CSMT Ghee Scandal: धक्कादायक! ‘मानवी सेवनासाठी नाही’ असे तूप मोटरमनच्या ताटात; सीएसएमटीतील ‘साई कटर्स’ कॅन्टीन बंद

नितीन बिनेकरमुंबई : सीएसएमटी येथील मोटरमन लॉबीतील कटिंगमधून दररोज सुमारे ५०० मोटरमन आणि गार्ड नाश्ता आणि जेवण करतात. याच कटिंगमध्ये ‘मानवी सेवनासाठी नाही’ असे स्पष्टपणे नमूद असलेले तूप खाद्यपदार्थ तयार करण्यासाठी वापरल्याचा धक्कादायक प्रकार मध्य रेल्वेच्या तपासणीत समोर आला. देवपूजा, दिवे लावणे आणि हवनासाठी वापरण्याच्या सूचना असलेले हे उत्पादन खाद्यपदार्थ तयार करण्यासाठी वापरले जात असल्याचे आढळल्यानंतर मध्य रेल्वेने कारवाई केली. तपासणीचा अहवाल वरिष्ठ विभागीय परिचलन व्यवस्थापकांकडे पाठविण्यात आला असून, त्यानंतर ‘साई कटर्स’चे कॅन्टीन तात्काळ बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले..सीएसएमटी येथील मोटरमन लॉबी ही मध्य रेल्वेच्या लोकल परिचालनातील महत्त्वाची व्यवस्था आहे. येथून ड्युटीवर जाणारे मोटरमन तसेच गार्ड लोकलच्या सुरक्षित आणि सुरळीत परिचालनात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. सिग्नलचे पालन, वेगावर नियंत्रण, प्रवाशांची सुरक्षितता आणि आपत्कालीन परिस्थितीत योग्य निर्णय घेण्याची जबाबदारी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेतच अशी गंभीर बेफिकिरी आढळल्याने त्यांच्या आरोग्य सुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित झाला आहे..डब्यावरच ‘मानवी सेवनासाठी नाही’चा इशारासीएसएमटी मोटरमन लॉबीतील कटिंगच्या तपासणीदरम्यान आढळलेल्या उत्पादनाच्या डब्यावर हे उत्पादन खाद्यपदार्थासाठी वापरू नये तसेच मानवी सेवनासाठी नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. हे उत्पादन देवपूजा, दिवे लावणे आणि हवनासाठी वापरण्याच्या सूचना डब्यावर देण्यात आल्या आहेत. असे असतानाही त्याचा खाद्यपदार्थ तयार करण्यासाठी वापर झाल्याने कॅन्टीन व्यवस्थापनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..तुपात विविध घटकांचा समावेशउत्पादनाच्या लेबलनुसार त्यात गायीचे तूप, वनस्पती तेल, वनस्पती, रंग आणि स्वादवर्धक असल्याचे नमूद आहे. मात्र, हे उत्पादन मानवी सेवनासाठी नसल्याचेही त्यावर स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे खाद्यपदार्थ तयार करण्यासाठी अशा उत्पादनाचा वापर नेमका कोणत्या कारणासाठी करण्यात आला, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे..वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या तपासणीत प्रकार उघडमध्य रेल्वेच्या वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापकांनी सीएसएमटी मोटरमन लॉबीतील कटिंगची तपासणी केली. या तपासणीदरम्यान खाद्यपदार्थ तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या साहित्यामध्ये मानवी सेवनासाठी नसलेले हे उत्पादन आढळले. तपासणीतील निष्कर्षांचा अहवाल वरिष्ठ विभागीय परिचलन व्यवस्थापकांकडे पाठविण्यात आला. त्यानंतर प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन संबंधित कॅन्टीन तात्काळ बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले..कच्च्या मालाच्या तपासणीवर प्रश्नकॅन्टीनमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाची नियमित तपासणी होत असल्यास, डब्यावर स्पष्ट इशारा असलेले उत्पादन स्वयंपाकासाठी वापरलेच कसे, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. हे उत्पादन कोणी खरेदी केले, सीएसएमटी मोटरमन लॉबीतील कॅन्टीनमध्ये ते कशासाठी आणले आणि खाद्यपदार्थ तयार करताना त्याचा वापर कसा झाला, याची जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज आहे..५०० कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्नमोटरमन आणि गार्ड यांच्या कामाचा थेट संबंध प्रवाशांच्या सुरक्षिततेशी आहे. सीएसएमटी लॉबीतील कटिंगमधून दररोज सुमारे ५०० मोटरमन आणि गार्ड नाश्ता व जेवण करतात. त्यामुळे खाद्यपदार्थाच्या गुणवत्तेबाबत झालेली कोणतीही तडजोड केवळ कॅन्टीनपुरती मर्यादित राहत नाही, तर मोठ्या संख्येने रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याशी संबंधित ठरते.लोकलच्या परिचालनात क्षणाचीही निष्काळजीपणा गंभीर ठरू शकतो. त्यामुळे ड्युटीवर असलेल्या या कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याशी संबंधित खाद्यव्यवस्थेत कोणतीही तडजोड परवडणारी नाही. कॅन्टीन बंद करण्याच्या कारवाईबरोबरच सीएसएमटीसह अन्य रेल्वे कॅन्टीनमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाची नियमित तपासणी आणि अन्नसुरक्षा नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची गरज या प्रकारामुळे दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.