लग्नाचे आमिष दाखवून तरुणीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्याला अटक

मुंबई : माहिम (mahim) मध्ये एका 24 वर्षीय तरुणीला लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्यावर अत्याचार करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना (mahim crime) समोर आली आहे. सुफीयान हिजबुल शेख असे या आरोपीचे नाव आहे. या प्रकरणी माहिम पोलिस ठाण्यात (Mahim police thane) गुन्हा नोंदवण्यात आला असून पोलिसांनी आरोपीला (culprit arrested) अटक केली आहे. ( Culprit arrested for misbehaving with a girl in mahin-nss91)

मूळची पुण्याची राहणारी असलेली 24 वर्षीय तरुणीची आरोपीसोबत जीममध्ये ओळख झाली होती. त्यावेळी दोघांमध्ये मैत्रीचे संबध होते. कालांतराने त्यांच्या मैत्रीचे रुपांतर प्रेमात झाले. दरम्यान लग्नाचे आमीष दाखवून आरोपी सुफीयानने तरुणीशी शारिरीक संबध ठेवले. यावेळी आरोपीने तरुणीच्या न कळत तिचे काढलेले अश्लील फोटो काढलेले होते. कालांतराने तरुणीने आरोपीकडे लग्नासाठी तगादा लावला असता. आरोपीने तरुणीच्या न कळत तिचे काढलेले अश्लील फोटो सोशल मिडियावर टाकून बदनामी करण्याची धमकी दिली. याच फोटोच्या आधारे आरोपीने महिलेकडून 12 तोळ सोनं आणि इच्छेविरोधात वारंवार शाऱीरिक सुखाची मागणी करत अत्याचार करायचा. या प्रकरणी माहिम पोलिस ठाण्य़ात गुन्हा नोंदवण्यात आला असून पोलिस अधिक तपास करत आहेत.