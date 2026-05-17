Mumbai Suburban Upgrade: दादर स्थानकावर ३४ वर्षांनंतर सिग्नल यंत्रणेचा कायापालट

मुंबई : मुंबईतील सर्वाधिक वर्दळीच्या आणि महत्त्वाच्या स्थानकांपैकी एक असलेल्या दादर रेल्वे स्थानकावर सिग्नल यंत्रणेचे मोठे आधुनिकीकरण करण्यात आले आहे. मुंबई उपनगरी रेल्वेच्या आधुनिकीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकत येथे ३४ वर्षे जुनी सिग्नल यंत्रणा बदलून अत्याधुनिक सिमेन्स वेस्ट्रेस एमके-२ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली यशस्वीरीत्या कार्यान्वित करण्यात आली. पश्चिम रेल्वे, मध्य रेल्वे आणि आगामी मेट्रो मार्गांना जोडणाऱ्या या महत्त्वाच्या स्थानकावरील या बदलामुळे रेल्वे वाहतूक अधिक सुरक्षित, वेगवान आणि सुरळीत होणार असून दररोज प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांना त्याचा थेट लाभ मिळणार आहे..दादर स्थानकावर १८ एप्रिल १९९२ पासून पारंपरिक पॅनल इंटरलॉकिंग प्रणाली कार्यरत होती. तब्बल ३४ वर्षांनंतर तिच्या जागी आधुनिक डिजिटल प्रणाली बसविण्यात आली आहे. नव्या प्रणालीमध्ये १०३ कार्यरत मार्गांचे नियंत्रण शक्य होणार असून त्यामुळे रेल्वे वाहतुकीची विश्वासार्हता, सुरक्षितता आणि कार्यक्षमता वाढणार आहे.ही संपूर्ण प्रक्रिया निर्धारित ट्रॅफिक ब्लॉक कालावधीत यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यात आली. उपमुख्य सिग्नल व दूरसंचार अभियंता (बांधकाम) मुंबई सेंट्रल मिथालाल मीणा यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे काम पार पडले. त्यांच्या तांत्रिक नियोजनामुळे आणि सातत्यपूर्ण देखरेखीमुळे कोणताही अडथळा न येता काम वेळेत पूर्ण झाले. या प्रकल्पासाठी सिग्नल आणि दूरसंचार विभागातील अधिकारी, अभियंते, पर्यवेक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनी समन्वयाने काम करत संपूर्ण यंत्रणा निर्धारित वेळेत कार्यान्वित केली..अत्याधुनिक सिग्नलमुळे सुरक्षिततेला नवे बळनवीन इंटरलॉकिंग इमारतीत अत्याधुनिक आणि पूर्णतः रिडंडंट सिग्नल प्रणाली बसविण्यात आली आहे. यात सिमेन्स वेस्ट्रेस एमके-२ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, ड्युअल डिटेक्शन एसीएम-२०० व एएफटीसी प्रणाली, दुहेरी वीजपुरवठा, डेटा लॉगर आणि टीएमएस प्रणाली यांचा समावेश आहे. या आधुनिकीकरणामुळे मुंबई उपनगरी रेल्वेची सिग्नल व्यवस्था अधिक सक्षम होणार असून दररोज प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुरक्षित आणि सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे..दादर स्थानकासाठी हे का महत्त्वाचे?दादर स्थानक हे पश्चिम आणि मध्य रेल्वेला जोडणारे मुंबईतील अत्यंत महत्त्वाचे इंटरचेंज स्थानक असून दररोज लाखो प्रवासी या स्थानकातून प्रवास करतात. उत्तर आणि दक्षिण मुंबईला जोडणारा हा प्रमुख दुवा असल्याने येथे सुरळीत आणि सुरक्षित रेल्वे वाहतूक सुनिश्चित करणे अत्यावश्यक आहे. तसेच आगामी मेट्रो जोडणीच्या पार्श्वभूमीवर वाढत्या प्रवासीभाराचा विचार करता अत्याधुनिक सिग्नल यंत्रणा उभारणे ही काळाची गरज होती..ग्राफिक्स -.१.दादर सिग्नल यंत्रणेचा प्रवास- १८ एप्रिल १९९२ : पॅनल इंटरलॉकिंग सुरू- १७ मे २०२६ : इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कार्यान्वितनव्या प्रणालीची ठळक वैशिष्ट्ये- १०३ मार्गांचे डिजिटल नियंत्रण- दुहेरी वीजपुरवठा व्यवस्था- डेटा लॉगर व टीएमएस प्रणाली- तांत्रिक बिघाडातही अखंड सेवा-अधिक सुरक्षित आणि वेगवान संचालन.नव्या यंत्रणेचे फायदे..?- सुरक्षितता वाढणार- ट्रेन संचालन अधिक अचूक- तांत्रिक अडथळे कमी- प्रवास अधिक सुरळीत- देखभाल सुलभ होणार.