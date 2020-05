मुंबईत कोरोनाचा कहर कायम ! आज 547 नवे रुग्ण, एकूण मृतांचा आकडा तीनशे पार

मुंबई : मुंबईत कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने चिंता कायम आहे. शनिवारी 547 नवे रुग्ण सापडले; त्यामुळे बाधितांचा आकडा 8000 वर पोहोचला. आणखी 27 रुग्ण दगावल्यामुळे मृतांची संख्या 322 झाली आहे. नक्की वाचा : धक्कादायक ! उपचारांनंतरही फुफ्फुसांमध्ये लपून राहतो कोरोना? काय सांगतायत वैज्ञानिक? मुंबईत 547 नवे कोव्हिड-19 पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळल्याने बाधितांची संख्या 8172 झाली. शनिवारी 357 रुग्णांची नोंद झाली, तर 190 रुग्ण 29 व 30 एप्रिलला दाखल झाले होते. दगावलेल्या 27 जणांपैकी 20 कोरोनाग्रस्तांना दीर्घकालीन आजार होते. मृतांमध्ये 20 पुरुष व 7 महिलांचा समावेश आहे. त्यापैकी 12 रुग्ण 60 वर्षांवरील आणि 15 रुग्ण 40 ते 60 वर्षे वयोगटातील होते. त्यामुळे मुंबईतील कोरोनाबळींची संख्या 322 वर गेली आहे. एकूण 481 नवे संशयित रुग्ण सापडले असून, आतापर्यंत 10,995 संशयित रुग्णांना रुग्णालयांत दाखल करण्यात आले आहे. मोठी बातमी : मातोश्रीच्या दारावर पुन्हा कोरोनाची ठकठक, आणखी तीन पोलिस कोरोना पॉझिटिव्ह 137 जण कोरोनामुक्त

कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत असली, तरी बरे होणाऱ्या रुग्णांची संख्याही वाढत आहे. आणखी 137 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले असून, आतापर्यंत 1704 बऱ्या झालेल्या रुग्णांना घरी पाठवण्यात आले आहे. त्यापैकी 145 रुग्ण मुंबईबाहेरून उपचारांसाठी आले होते. The death toll in Mumbai is over three hundred 27 deaths in one day; 547 new patients

