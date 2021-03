मुंबईकरांनो नियमांचं पालन करा, नाहीतर तयार व्हा नाईट कर्फ्यूला

मुंबई: कोविडचा फास पुन्हा आवळू लागल्यामुळे राज्यातील काही भागात निर्बंध करण्यात आले आहे. मात्र मुंबईत आठवडाभर परिस्थितीचा आढावा घेऊन नाईट कर्फ्यूबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्‍यता आहे. मुंबईत फेब्रुवारी महिन्याच्या दुसऱ्या पहिल्या पंधरावड्यानंतर रुग्णसंख्या वाढू लागल्यानंतर महानगर पालिकेने नियमांची कठोर अमंलबजावणी सुरु केली. मात्र तरीही रुग्णसंख्या रोजच्या रोज वाढत आहे. रविवारी 1 हजार 962 रुग्ण आढळले आहेत. त्यामुळे महानगर पालिका आता नियम अधिक कठोर करण्याबाबत विचार सुरु आहे. आठवडाभर परिस्थितीचा आढावा घेण्यात येणार आहे. रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत राहिल्यास नाईट कर्फ्यूसारखा निर्णय घ्यावा लागेल असे पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. महानगर पालिकेच्या अंदाजानुसार लोकल पेक्षा लग्न सोहळे,हॉटेल बार तसेच बाजारांमधून कोविड जास्त पसरत आहे. शनिवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हॉटेल व्यावसायिकांच्या प्रतिनिधींची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बैठक घेतली आहे. या बैठकीत नियमांचे कटेकोर पालन करा अथवा कठोर नियम करावे लागतील असे आदेशच दिले आहेत. त्यामुळे आता मुंबईतील रुग्ण संख्या कमी न झाल्यास नाईट कर्फ्यूसारखे कठोर निर्णय घेतले जाण्याची शक्‍यता आहे. मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.



भरारी पथके तयार करा मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी घेतलेल्या बैठकीत पालिका आयुक्त इक्‍बाल सिंह चहलही उपस्थित होते. त्यावेळी त्यांनी हॉटेल व्यावसायिकांच्या संघटनांना भरारी पथके तयार करुन उपहारगृह, बार, पब आणि हॉटेलमध्ये नियमांचे पालन होत आहे का नाही यावर लक्ष ठेवावे अशी सूचना केली आहे.



आठवडाभरातील रोज आढळलेले रुग्ण रविवार - 1962

शनिवार-1708

शुक्रवार- 1572

गुरुवार - 1393

बुधवार - 1443

मंगळवार - 932

सोमवार - 995 --------------------------------------------------- (संपादन- पूजा विचारे) Decision on night curfew taken after reviewing situation Mumbai for week

Web Title: Decision on night curfew taken after reviewing situation Mumbai for week