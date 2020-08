कल्याण डोंबिवलीमधील गणेश मंडपांच्या परवानगी बाबत महापालिकेने घेतला हा निर्णय; 'इतक्या' आकाराच्या मंडपांना शुल्क नाही

ठाणे - कोरोना संक्रमण काळात गणेशउत्सव मंडळांच्यावतीने सामाजिक उपक्रम राबविले जात आहेत. मंडळांची आर्थिक परिस्थितीही ठिक नसल्याने यावर्षी महापालिका प्रशासनाने मंडळांकडून मंडपशुल्क आकारु नये अशी मागणी मंडळांनी केली होती. परंतू तरीही पालिका प्रशासनाने मंडळांकडून मंडप शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. याला मंडळांनी विरोध दर्शविल्याने अखेर पालिका प्रशासनाने नमते घेत 10 बाय 10 फूट आकारापर्यंतच्या मंडपांना शुल्क माफ केले असून त्यापुढील आकाराच्या मंडपांसाठी मात्र शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालिकेच्या या निर्णयाचे मंडळांनीही स्वागत केले आहे. मुंबई ठाण्यातील कोरोना रुग्णांची पुन्हा फरफट, कारण 'ही' आहे कोरोनासाठीच्या औषधांबाबतची ग्राउंड रियालिटी

कोरोना संक्रमण काळात लॉकडाऊनमुळे समाजातील प्रत्येक घटकाची आर्थिक परिस्थिती हालाखीची झाली आहे. कोरोना संक्रमण काळात शहरातील गणेश उत्सव मंडळांनीही आपल्यापरिने सामाजिक उपक्रम राबवित नागरिकांना सहाय्य केले. यावर्षीची परिस्थिती आणि गणेशउत्सव साधेपणाने साजरा करण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतल्याने मंडळांनी वर्गणी गोळा न करता साधेपणाने उत्सव साजरा करण्याचे ठरविले आहे. मंडळांचीही आर्थिक परिस्थिती हालाखीची असल्याने महापालिका प्रशासनाने मंडळांकडून मंडप शुल्क आकारणी करु नये अशी मागणी कल्याण शहर गणेशोत्सव समन्वय संस्थेच्या वतीने पालिका प्रशासनाकडे करण्यात आली होती. परंतू पालिकेने ही मागणी विचारात न घेता मंडळांना 8 बाय 8 चा मंडपाची परवानगी देत 5 रु. प्रमाणे एकूण 320 रुपये शुल्क भरण्याची सक्ती केली जात होती. यावरही मंडळांनी हरकत घेतली होती. अखेर गुरुवारी पुन्हा मंडळांसोबत बैठक घेण्यात आली होती. याबैठकीतही मंडळांनी मंडप शुल्क आकारणी करण्यात येऊ नये अशी मागणी जोर लावून धरली होती. अखेर महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी मंडपाचा कमाल आकार 10 बाय 10 फुटाच्या मर्यादेपर्यंत असल्यास शुल्क आकारणी करण्यात येऊ नये. मंडपाचा आकार यापेक्षा जास्त असल्यास नियमाप्रमाणे शुल्क आकारण्यात यावे असे आदेश दिले आहेत. कोरोना संक्रमण काळात गणेशउत्सव मंडळांच्यावतीने विविध सामाजिक उपक्रम राबवून महापालिका प्रशासनास सहकार्य करण्यात येत आहे. यावर्षी मंडळांचीही परिस्थिती चांगली नसल्याने यावर्षी मंडप शुल्क आकारण्यात येऊ नये अशी मागणी समन्वय समितीच्यावतीने करण्यात आली होती. संस्थेच्या पाठपुराव्याला यश आले असून पालिकेच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो.

संतोष पष्टे,

कल्याण शहर गणेशोत्सव समन्वय संस्था

